Avusturyalı kaleci Christopher Knett biftek pişirirken elini yaktı, maçı kaçırdı

Panaitolikos kalecisi Christopher Knett biftek yaparken elini yaktığı için Panathinaikos maçını kaçırdı.

Futbol dünyasındaki ilginç sakatlık hikayelerine bir yenisi daha eklendi.

Yunan ekiplerinden Panaitolikos'ta forma giyen Avusturyalı kaleci Christopher Knett evde yemek yaparken elini yaktı. Biftek pişirirken elinden olan 30 yaşındaki file bekçisi ligde kritik Panathinaikos maçını kaçırdı.

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Panathinaikos maçının kadrosuna alınmayan kaleci, ligin yayıncısı Nova'nın muhabirine yemek pişirirken elini yaktığını itiraf etti.

Panathinaikos'a karşı yedek kaleci Nikolaos Melissas görev yaptı. Panaitolikos rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Christopher Knett ne dedi?

Muhabire yanık elini gösteren Christopher Knett gelecek hafta her şeyin düzeleceğini söyledi.

''Bu maçta oynayamayacağım ancak önümüzdeki hafta her şey yoluna girecek.''

Muhabir, Avusturyalı futbolcuya bifteği pişirip pişiremediğini sordu. Knett ise ''Yemeği eşim yaptı'' şeklinde yanıt verdi.

Futboldaki ilginç sakatlıklar

Christopher Knett'in yaşadığı olay futbol dünyasındaki diğer ilginç sakatlıkları akıllara getirdi.

Arsenal'in 1993 yılında kazandığı Lig Kupası'nın kutlamaları sırasında Tony Adams, Steve Morrow'u havaya kaldırmaya çalışırken düşürdü ve kolu kırılan Morrow sezonu kapattı.

2004 yılında Sunderland'in yaz kampında denize giren eski savunmacı Julio Arca'nın yüzüne denizanası çarpmıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rapaic, Hajduk Split'te oynadığı dönemde takım kampına giderken uçak biletinin gözüne girmesi sonrasında yaz kampını kaçırmıştı.