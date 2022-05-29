Alman futbol adamı, geçici olarak yürüttüğü teknik direktörlük görevini Erik ten Hag'a devrettikten sonra Old Trafford'dan ayrılacak.

Ralf Rangnick, Manchester United'da danışman olarak çalışmaya devam etmeyeceğini açıkladı.

Sezon ortasında takımın başına geçen Rangnick'in, kulüple yaptığı anlaşma doğrultusunda gelecek sezondan itibaren danışman pozisyona kayması bekleniyordu.

Ancak Avusturya milli takımıyla anlaşan Rangnick bu plandan caydı.

Rangnick, Manchester United'la yaptığı danışmanlık anlaşmasını bozdu

Alman teknik adam Avusturya ile Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, Danimarka ve Fransa'ya karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Rangnick, Avusturya teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısında Manchester United'dan ayrılacağını duyurdu.

"Avusturya milli takımına odaklanmamın hem benim için, hem de kulüp için daha doğru olacağına karar verdik."

"Danışmanlık sözleşmesini iptal ettim."

United cephesinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Ralf Rangnick'e son altı ayda geçici teknik direktör olarak verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

"Ralf'in Avusturya milli takımındaki teknik direktörlük görevine odaklanması ve Old Trafford'da danışman olarak yola devam etmemesi hususunda karşılıklı anlaşmaya vardık."

"Ralf'e kariyerindeki yeni sayfada başarılar diliyoruz."

Manchester United'da neler değişecek?

Aralık ayında takımı devralan Rangnick'le beklentilerin altında kalan United, Premier Lig'i ancak altıncı sırada tamamlayabilmişti.

Yeni sezon için göreve Erik ten Hag'ı getiren Kırmızı Şeytanlar uzun vadeli bir yapılanmanın temellerini atmayı planlıyor.

Kulüp yöneticisi Richard Arnold taraftarlarla yaptığı bir soru-cevap etkinliğinde şu ifadeleri kullandı:

"Değişimin geleceğine inanıyoruz, çünkü uzun vadeli başarıyı ön planda tutan hamleler yapıyoruz."

"Erik ten Hag'ın göreve getirilmesi bunun en açık ve en önemli örneği. Başarı bir günde gelmeyecek, ama o noktaya ulaşmaya kararlıyız."