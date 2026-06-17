Avusturya, Ürdün’ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golünün ardından toparlanıyor

Avusturya, Ürdün’ü 3-1 yenerek Dünya Kupası’na başladı. Arap ülkesi adına 26 yaşındaki Ali Olwan, tarihteki ilk Dünya Kupası golünü atarak tarihe geçti.

Milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick, David Alaba, Konrad Laimer ve Marcel Sabitzer gibi tanınmış isimleri sahaya sürdü. Rakip Ürdün'de ise forvet Mousa Tamari, Ligue 1'de Stade Rennes forması giyen ve üst düzey bir ligde oynayan tek oyuncu.

21. dakikada Avusturya, muhteşem bir golle maçın gidişatını belirledi. Werder Bremen’in orta saha oyuncusu Romano Schmid, topu Ürdün kalecisi Yazeed Abulaila’nın arkasına kıvrımlı bir vuruşla gönderdi: 1-0.

Su molasından önce yıldırım hızındaki kontra ataklarla birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yaratan Ürdün, hemen ardından Olwan’ın kafa vuruşuyla topu üst direğe çarptırdı.

İkinci yarı başlar başlamaz Olwan, beraberlik golünü attı. Direğin içinden geçen muhteşem bir şutla Ürdün’ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti: 1-1.

67. dakikada Abulaila’nın yaptığı büyük bir hata, Avusturya’nın 2-1 öne geçmesine yol açtı. Ürdünlü kaleci bir köşe vuruşunu elinden kaçırdı ve oyuna sonradan giren Marko Arnautovic topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Dahane Beida, Avusturyalı Stefan Posch’un kasıtlı el faulü nedeniyle golü geçersiz saydı.

Sonunda 2-1'lik skor yine bir köşe vuruşundan geldi. Top, Yazan Al-Arab'ın sırtından talihsiz bir şekilde kendi kalecisinin arkasına düştü.

Uzatma dakikalarında Avusturya bir penaltı daha kazandı. Arnautovic bu penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1’e getirdi.