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Avusturya - Ürdün maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi’s Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Avusturya
Ürdün
M. Arnautovic

Avusturya - Ürdün maçının biletlerini tam olarak bu şekilde alabilirsiniz

2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor ve grup aşamasının en ilgi çekici maçlarından biri, 16 Haziran’da Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda Avusturya ile Ürdün arasında oynanacak.

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Avusturya - Ürdün maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaç (yerel başlama saati)YerBilet
16 Haziran SalıAvusturya - Ürdün (21:00 PT)Levi’s Stadyumu, Santa ClaraBilet

Avusturya 2026 Dünya Kupası Maçları ve Biletleri

TarihMaçYer / StadyumDurum
16 Haziran 2026Avusturya - ÜrdünLevi’s Stadyumu, Santa ClaraBilet
22 Haziran 2026Arjantin - AvusturyaAT&T Stadyumu, DallasBilet
28 Haziran 2026Cezayir - AvusturyaArrowhead Stadyumu, Kansas CityBilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi ve Biletler

TarihMaçYer / StadyumDurum
16 Haziran 2026Avusturya - ÜrdünLevi’s Stadyumu, Santa ClaraBilet
22 Haziran 2026Ürdün - CezayirLevi’s Stadyumu, Santa ClaraBiletler
28 Haziran 2026Ürdün - ArjantinAT&T Stadyumu, DallasBiletler

Taraftarlara Not: Her iki takım da Arjantin ve Cezayir ile birlikte J Grubu’nda mücadele ediyor. Ürdün, grup aşamasının son maçı için Dallas’a gitmeden önce Levi’s Stadyumu’nda arka arkaya iki maç oynayacak.

Avusturya - Ürdün maç biletleri nasıl alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

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Avusturya - Ürdün maç biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları dinamik bir yapıya sahiptir ve fiyatlar koltuk kategorisine, talebe ve turnuvanın aşamasına göre değişiklik gösterir.

Avusturya - Ürdün gibi grup aşaması maçları için, resmi satışlarda en ucuz biletler genellikle 60 ila 120 dolar arasında değişirken, yeniden satış fiyatları talebe göre değişiklik gösterir.

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek FinalYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

Levi’s Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Kaliforniya, Santa Clara'da bulunan Levi’s Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin en modern spor tesislerinden biridir ve 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında birçok maça ev sahipliği yapacaktır.

Stadyum, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın ev sahipliği yapmaktadır ve son teknoloji ürünü tasarımı, yüksek teknolojili altyapısı ve sürdürülebilirlik özellikleriyle tanınmaktadır.

Dünya Kupası için Levi’s Stadyumu, 68.000’den fazla taraftarı ağırlayacak ve Silikon Vadisi’nin kalbinde canlı bir atmosfer yaratacak.

Stadyumun konumu, San Francisco, San Jose ve çevresinden gelen taraftarlar için Dünya Kupası'nın en erişilebilir mekanlarından biri olmasını sağlıyor.

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