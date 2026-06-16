2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor ve grup aşamasının en ilgi çekici maçlarından biri, 16 Haziran’da Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda Avusturya ile Ürdün arasında oynanacak.

Avusturya - Ürdün maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç (yerel başlama saati) Yer Bilet 16 Haziran Salı Avusturya - Ürdün (21:00 PT) Levi’s Stadyumu, Santa Clara Bilet

Avusturya 2026 Dünya Kupası Maçları ve Biletleri

Tarih Maç Yer / Stadyum Durum 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi’s Stadyumu, Santa Clara Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Dallas Bilet 28 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi ve Biletler

Tarih Maç Yer / Stadyum Durum 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi’s Stadyumu, Santa Clara Bilet 22 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi’s Stadyumu, Santa Clara Biletler 28 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Dallas Biletler

Taraftarlara Not: Her iki takım da Arjantin ve Cezayir ile birlikte J Grubu’nda mücadele ediyor. Ürdün, grup aşamasının son maçı için Dallas’a gitmeden önce Levi’s Stadyumu’nda arka arkaya iki maç oynayacak.

Avusturya - Ürdün maç biletleri nasıl alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Avusturya - Ürdün maç biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları dinamik bir yapıya sahiptir ve fiyatlar koltuk kategorisine, talebe ve turnuvanın aşamasına göre değişiklik gösterir.

Avusturya - Ürdün gibi grup aşaması maçları için, resmi satışlarda en ucuz biletler genellikle 60 ila 120 dolar arasında değişirken, yeniden satış fiyatları talebe göre değişiklik gösterir.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Levi’s Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Kaliforniya, Santa Clara'da bulunan Levi’s Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin en modern spor tesislerinden biridir ve 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında birçok maça ev sahipliği yapacaktır.

Stadyum, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın ev sahipliği yapmaktadır ve son teknoloji ürünü tasarımı, yüksek teknolojili altyapısı ve sürdürülebilirlik özellikleriyle tanınmaktadır.

Dünya Kupası için Levi’s Stadyumu, 68.000’den fazla taraftarı ağırlayacak ve Silikon Vadisi’nin kalbinde canlı bir atmosfer yaratacak.

Stadyumun konumu, San Francisco, San Jose ve çevresinden gelen taraftarlar için Dünya Kupası'nın en erişilebilir mekanlarından biri olmasını sağlıyor.