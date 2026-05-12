Avusturya - Ürdün maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi’s Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika genelinde heyecanı artırmaya devam ediyor ve grup aşamasının en ilgi çekici maçlarından biri, Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda Avusturya ile Ürdün’ün karşı karşıya geleceği karşılaşma olacak.

Avusturya'nın Avrupa'ya özgü taktiksel disiplinini ve Ürdün'ün Asya'nın en hızlı büyüyen futbol ülkelerinden biri olmasını göz önünde bulundurursak, bu karşılaşmanın hem seyahat eden taraftarlar hem de yerel taraftarlar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

GOAL, fiyatlar, biletlerin mevcut durumu, konaklama seçenekleri ve koltuğunuzu garantilemenin en ucuz yolları dahil olmak üzere Avusturya - Ürdün maç biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Avusturya - Ürdün maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 16 Haziran 2026 - 20:00 Avusturya - Ürdün Levi’s Stadyumu, Santa Clara Bilet

Avusturya 2026 Dünya Kupası Maçları ve Biletleri

Tarih Maç Yer / Stadyum Durum 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi’s Stadyumu, Santa Clara Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Dallas Bilet 28 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi ve Biletler

Tarih Maç Yer / Stadyum Durum 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi’s Stadyumu, Santa Clara Bilet 22 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi’s Stadyumu, Santa Clara Biletler 28 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Dallas Bilet

Avusturya - Ürdün maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar için not: Her iki takım da Arjantin ve Cezayir ile birlikte'nda mücadele edecek. Ürdün, grup aşamasının son maçı için Dallas'a gitmeden önce'nda arka arkaya iki maç oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya-Ürdün maçını izlemek isteyen taraftarların bilet alabilmeleri için çeşitli resmi ve güvenilir seçenekler mevcut; ancak Batı Kıyısı'ndaki maçların popülerliği nedeniyle talebin yüksek olması bekleniyor.

Bilet satın almanın başlıca yolları şunlardır:

Resmi FIFA Satış Aşaması: FIFA, resmi bilet satış platformu aracılığıyla kalan biletleri ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunmaya devam etmektedir.

FIFA, resmi bilet satış platformu aracılığıyla kalan biletleri ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunmaya devam etmektedir. FIFA Resmi Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, mevcut biletlere bağlı olarak, diğer taraftarlardan doğrulanmış yeniden satış biletlerini düzenlenmiş fiyatlarla satın alabilirler.

Taraftarlar, mevcut biletlere bağlı olarak, diğer taraftarlardan doğrulanmış yeniden satış biletlerini düzenlenmiş fiyatlarla satın alabilirler. İkincil Bilet Platformları: StubHub gibi güvenilir pazar yerleri, özellikle resmi biletler tükendiğinde biletlere hızlı erişim imkanı sunar.

StubHub gibi güvenilir pazar yerleri, özellikle resmi biletler tükendiğinde biletlere hızlı erişim imkanı sunar. Ağırlama Paketleri: Premium deneyimler arasında VIP koltuklar, lounge erişimi, yiyecek ve içecek hizmetleri ve öncelikli giriş yer alıyor.

2026 Dünya Kupası'nın tüm biletlerinin dijital olması ve FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması üzerinden erişilebilir olması bekleniyor, bu da giriş için mobil erişimi zorunlu hale getiriyor.

Avusturya - Ürdün biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları dinamik bir yapıya sahiptir ve fiyatlar koltuk kategorisine, talebe ve turnuvanın aşamasına göre değişiklik gösterir.

Avusturya - Ürdün gibi grup aşaması maçları için, resmi satışlarda en ucuz biletler genellikle 60 ila 120 dolar arasında başlarken, ikinci el satış fiyatları talebe göre değişiklik göstermektedir.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Levi’s Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Kaliforniya, Santa Clara'da bulunan Levi’s Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin en modern spor tesislerinden biridir ve 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında birçok maça ev sahipliği yapacaktır.

Stadyum, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın ev sahipliği yapmaktadır ve son teknoloji ürünü tasarımı, yüksek teknolojili altyapısı ve sürdürülebilirlik özellikleriyle tanınmaktadır.

Dünya Kupası için Levi’s Stadyumu, 68.000’den fazla taraftarı ağırlayacak ve Silikon Vadisi’nin kalbinde canlı bir atmosfer yaratacak.

Stadyumun konumu, San Francisco, San Jose ve çevresinden gelen taraftarlar için Dünya Kupası'nın en kolay ulaşılabilir mekanlarından biri olmasını sağlıyor.