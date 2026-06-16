Avusturya - Ürdün 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Avusturya - Ürdün maçı 17 Haziran 2026 tarihinde saat 04:00 GMT ve 00:00 EST'de başlayacak.

Getty Images

Avusturya - Ürdün: Maçın arka planı

Kaliforniya'da oynanacak bu maç, turnuvanın en rekabetçi gruplarından birinde güçlü bir başlangıç yapmaya kararlı iki takım için büyük önem taşıyor. Yurtiçinde beklentilerin yükseldiği bir ortamda, Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, akıcı ve agresif taktik yaklaşımının futbolun en büyük sahnesinde de başarılı olabileceğini kanıtlamak isteyecek. Uzun zamandır beklenen finallere dönüşlerinde ses getirmek isteyen, son derece organize ve yılmaz bir takımı yönetecek. Karşılarında ise Jamal Sellami liderliğindeki disiplinli ve dirençli Ürdün takımı duruyor. Pragmatik yapısı ve ölümcül geçiş tehditleri ile Al-Nashama'yı aşılması son derece zor bir rakip haline getiren Ürdün, yorulmak bilmeyen bir takım çalışmasıyla dünya devlerini çileden çıkaracak ve cezalandıracak. Dünya standartlarında tesisleri ve turnuvaya tutkuyla bağlı seyircisiyle muhteşem San Francisco Stadyumu'nda (Levi's Stadium) oynanacak bu karşılaşma, açılış turunun en dikkat çekici maçlarından biri olacağa benziyor.

Grup J'de Arjantin ve Cezayir gibi zorlu rakipler de yer aldığı için, iki takım da başlangıçta tökezleme lüksüne sahip değil. Avusturya, bu maçı dünya elitleri arasındaki yükselen itibarını pekiştirmek, 1954'teki tarihi turnuva performansını tekrarlamak veya aşmak için bir adım daha yaklaşmak ve vizyoner teknik direktörünün yönetiminde kaydettiği muazzam taktiksel ilerlemeyi sergilemek için mükemmel bir fırsat olarak görecek. Ürdün ise, ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nın getirdiği tam özgürlüğü değerlendirerek, bu tarihi neslin beklentilerin sınırlarını aşabileceğini kanıtlamak için sabırsızlanıyor. Santa Clara'da ışıklar parıldarken, Dünya Kupası açılış maçının yoğunluğu ve baskısını görmezden gelmek imkansız olacak. Toplu kontratak, hassas kadro yönetimi ve son üçte bir sahada kusursuz uygulama, değerli bir açılış galibiyetini kimin alacağını belirlemede muhtemelen belirleyici bir rol oynayacak.

Daha fazla bilgi: 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

2026 FIFA Dünya Kupası'na giden yol

Avusturya'nın patlayıcı eleme dönüşü

Avusturya, Avrupa elemelerinde tarihsel olarak dominant ve yüksek tempolu bir performans sergileyerek, merakla beklenen dünya sahnesine dönüşünü garantiledi. 28 yıllık turnuva yokluğunun çoraklığında saklanmış olan futbol tutkunu bir ülke için, eleme döngüsü yapısal bir yeniden doğuşun yüksek sesli bir ilanıydı. Ralf Rangnick'in vizyoner ve yüksek yoğunluklu taktiksel rehberliği altında hareket eden Das Team, H Grubu'nu kendi oyun alanına dönüştürdü.

Kıtadaki zafer yürüyüşünün temelini, rakip takımları düzenli olarak boğarak teslim olmaya zorlayan agresif ve pes etmeyen bir sistem oluşturdu. Avusturya, ilk maç gününden itibaren müthiş bir tempo belirledi ve San Marino’yu 10-0’lık tarihi ve rekor kıran bir skorla ezip geçtikleri maçın da yer aldığı muhteşem bir beş maçlık galibiyet serisi yakaladı. Romanya’ya karşı alınan tek bir mağlubiyet, bu ivmeyi kısa süreliğine durdurmuş olsa da, Rangnick’in takımı otomatik olarak elemeyi garantilemek için muazzam bir zihinsel dayanıklılık sergiledi. Bosna-Hersek karşısında kritik bir sonuca ihtiyaç duyan Avusturya, Michael Gregoritsch'in son dakikalarda attığı golle 1-1 berabere kalmayı başardı ve 19 puanla grubu lider tamamlayarak Kuzey Amerika'ya doğrudan biletini kesinleştirdi.

Getty Images

Ürdün'ün tarihi Asya atılımı

Avusturya, Avrupa'da hakimiyet kurmak için durmak bilmeyen taktiksel organizasyona güvenirken, Şövalyeler, ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı garantilemek için tarihi ve ruh dolu bir eleme kampanyası yürüttü. Asya Kupası finaline uzanan masalsı yolculuğunun momentumunu mükemmel bir şekilde sürdüren Ürdün, AFC elemelerinin zorlu ve çok aşamalı labirentini muazzam bir duygusal olgunluk ve taktiksel azimle aştı.

Jamal Sellami'nin motive edici rehberliği altında Al-Nashama, eleme grubunu tarihi bir basamak haline getirdi ve düşmanca deplasman atmosferlerini ve yoğun ev sahibi baskısını mutlak bir soğukkanlılıkla idare etti. Ürdün'ün tarihi yürüyüşünün belirleyici özelliği, son derece disiplinli bir savunma yapısı ile birleştirilmiş, ölümcül ve son derece verimli bir dikey geçiş oyunuydu. Dünya çapındaki yeteneği ve patlayıcı oyun kuruculuğuyla öne çıkan yıldız kanat oyuncusu Musa Al-Taamari'nin öncülüğünde Ürdün, defansında olağanüstü bir sıkılık sergilerken, inatçı rakip bloklarını sürekli olarak aşmayı başardı. Asya'nın elit eleme takımları arasında yerini rahatlıkla garantileyen Ürdün, tarihindeki ilk kez dünya kupasına katılma biletini gururla aldı ve ülkenin futbol mirasını yeniden yazdı.

Avusturya - Ürdün takım haberleri

Avusturya takım haberleri

Das Team, Bosna-Hersek'i yenerek dramatik bir şekilde doğrudan eleme turunu geçtikten sonra seçilen, sağlam ve inanılmaz derecede motive olmuş 26 kişilik kadrosuyla Kaliforniya'daki kampına geldi. Teknik direktör Ralf Rangnick yönetimindeki taktiksel entegrasyon, mutlak verimlilikte işliyor ve kamp içinde son derece uyumlu ve pozitif bir atmosfer yaratıyor. Avusturya için en önemli yapısal destek, deneyimli oyuncuların tamamının sağlık durumunun iyi olmasıdır; bu da, yüksek yoğunluklu taktiksel kimliklerinin açılış maçında tam olarak ortaya çıkmaya hazır olduğu anlamına geliyor.

Ulusal ikon David Alaba tamamen formda ve fiziksel olarak etkileyici Kevin Danso ile birlikte savunmayı sağlamlaştırarak arka hattı organize etmeye hazır. Orta sahada, Konrad Laimer ve Marcel Sabitzer'in yorulmak bilmeyen çalışkanlığı, geçişleri domine etmek için tasarlanmış enerjik, yüksek presli bir perde oluşturacak. Forvet hattının arkasında, yaratıcı yetenek Christoph Baumgartner ipleri eline alırken, heyecan verici genç yetenekler Paul Wanner ve Carney Chukwuemeka, Rangnick'e öngörülemezlik katmak ve inatçı rakip bloklarını aşmak için dinamik seçenekler sunacak.

Ürdün takım haberleri

The Chivalrous, dünya şampiyonasına ilk kez katılma başarısının getirdiği tarihi bir ivmeyle San Francisco Körfez Bölgesi'ne geldi. Baş antrenör Jamal Sellami, yurtdışında oynayan deneyimli yıldızlar ile seçkin yerli yeteneklerin son derece işlevsel bir karışımından oluşan, sıkı sıkıya bağlı ve son derece disiplinli 26 kişilik kadrosunu belirledi. Bu, Ürdün'ün dünya sahnesine ilk kez çıkışı olsa da, Sellami'nin katı, kontratak odaklı 3-4-3 taktiği tamamen uyumlu ve kendinden emin.

Ürdün'ün taktiksel oyun planının mutlak odak noktası, patlayıcı hızı ve dünya standartlarında dripling yeteneği ile hücum hattını yönetmeye tamamen hazır olan yıldız kanat oyuncusu Musa Al-Taamari'dir. Al-Taamari'nin, forvet Ali Olwan ve Yazan Al-Naimat ile birlikte hızlı dikey geçişlere öncülük edecek tehlikeli ve hızlı bir hücum üçlüsü oluşturması bekleniyor. Kanat bek pozisyonlarında Mohannad Abu Taha sahayı genişletmeye çalışırken, Yazan Al-Arab ve Abdallah Nasib'in komutasındaki inatçı üçlü savunma duvarı, tartışmasız ilk 11 kalecisi Yazeed Abulaila'nın önünde sarsılmaz bir kalkan görevi görüyor.

Teknik direktör profilleri ve taktik felsefeleri

Ralf Rangnick (Avusturya)

Getty Images

Öncü bir vizyoner ve modern Alman Gegenpressing'in tartışmasız babası olan Ralf Rangnick, küresel tanınırlık için aç olan Avusturya milli takımına radikal bir taktik kimlik ve patlayıcı bir enerji getirdi. On yıllardır Avrupa'nın seçkin kulüp yapılarını şekillendirdikten sonra uluslararası arenaya adım atan Rangnick, Das Team'i tamamen yeniden tasarladı, onları tarihsel pasiflikten uzaklaştırdı ve nefes kesici bir yoğunluk gerektiren cesur, hiper-proaktif bir stil uyguladı.

Taktik olarak Rangnick, anında top odaklı baskı ve yıldırım hızında dikey geçişlere odaklanan katı ve yüksek tempolu bir felsefe uyguluyor. Sıkı bir 4-2-2-2 veya agresif bir 4-3-3 dizilişini tercih eden Rangnick, savunma perdesi ve elit geçiş tetikleyicisi olarak işlev gören, son derece disiplinli, çift amaçlı orta saha oyuncularını kullanıyor. Rangnick, mutlak fiziksel adanmışlık talep ediyor; oyuncularının görevi, rakip yarı sahasının derinliklerinde top kaybına zorlamak için toplu halde avlanmak ve kazanılan topu saniyeler içinde kaleye şut haline getirmektir. Santa Clara'daki birincil taktiksel zorluğu, agresif, yüksek pres bloğunun hızlı, dikey çıkışlara karşı yapısal olarak güvenli kalmasını sağlamak ve dirençli bir rakibin ilk presini atlatmasına izin verecek şekilde çok fazla oyuncuyu ileriye göndermekten kaçınmak olacaktır.

Jamal Sellami (Ürdün)

Getty Images

Jamal Sellami, klinik ve alanı kapatan futbolun efsanevi mimarı olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtladı ve Ürdün'ün tarihi ilk Dünya Kupası katılımını planlayarak adını uluslararası futbol tarihine yazdırdı. Titiz ve son derece odaklanmış Fas doğumlu taktikçi, Al-Nashama'da muazzam bir kolektif inanç ve sarsılmaz bir yapısal uyum oluşturdu; taktiksel pragmatizmi, defansif çalışmalarla ve büyük baskı altında son derece etkili oyun planları tasarlama yeteneği ile geniş çapta takdir topladı.

Sellami, doğrudan ve hızlı bir kontra atak anlayışını tamamen benimsiyor; genellikle esnek bir 3-4-3 dizilişi kullanıyor ve topu kaybettiğinde bu diziliş doğal bir şekilde aşılmaz bir 5-4-1 alçak blok haline dönüşüyor. Taktiksel planı, topu rakibe bırakmaya, orta koridorları kapatmaya ve rakip oyuncular orta sahaya girer girmez onları agresif bir şekilde sıkıştırmaya dayanıyor. Top kaybı anında Sellami'nin takımı hiç vakit kaybetmez ve anında, dikey uzun paslar kullanarak patlayıcı ve teknik kanat oyuncularını geniş alanlara salar. Bu tarihi açılış maçındaki ana hedefi, Avusturya'nın yüksek pres uygulayan forvet hattını sinirlendirmek, kendi ceza sahası içinde kusursuz pozisyon disiplini sağlamak ve ölümcül, hızlı vuruşlu direkt sekanslar kullanarak kontratakta Avrupa'nın ağır toplarını şaşkına çevirmek olacaktır.

26 kişilik Dünya Kupası kadroları

Avusturya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Niklas Hedl, Patrick Pentz, Alexander Schlager

Defans oyuncuları: David Alaba, Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Maximilian Wöber

Orta saha oyuncuları: Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer

Forvetler: Marko Arnautović, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann

Getty Images

Ürdün Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Noureddin Bani Ateyah, Ahmad Al-Juaidi, Yazeed Abulaila

Defans: Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Hijazi Maher, Saad Al-Rousan, Ihsan Haddad, Feras Shelbaieh, Mohammad Abu Hachiche, Salem Al-Ajalin

Orta saha oyuncuları: Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mahmoud Al-Mardi, Mohannad Abu Taha, Saleh Rateb, Yousef Abu Jalbosh, Arif Al-Haj

Forvetler: Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Ali Olwan, Anas Al-Awandat, Reziq Bani Hani, Abdallah Al-Attar

Avusturya - Ürdün maçının önemli ikilileri

Michael Gregoritsch - Yazan Al-Arab: Bu, ceza sahasında yaşanacak bir ağır siklet mücadelesinin tanımı olacak. Avusturya'nın fiziksel ve güvenilir odak noktası olan ve kritik golleriyle takımının Kuzey Amerika'ya doğrudan gitmesini sağlayan Gregoritsch, akıllı top tutma oyunu, amansız hava mücadeleleri ve ceza sahasındaki ölümcül pozisyon almasıyla öne çıkıyor. Yazan Al-Arab ise tam anlamıyla ateş hattında olacak; sağlam ve taviz vermeyen Ürdünlü stoper, muazzam fiziksel varlığını, taviz vermeyen müdahalelerini ve hava hakimiyetini kullanarak Gregoritsch'e Avusturya'nın yüksek presli hücumunu yönlendirebileceği bir santimlik boşluk bile bırakmamalı.

Musa Al-Taamari ve Avusturya’nın agresif kontrpresi: Al-Taamari, dünya standartlarında top sürme becerisi, patlayıcı hızlanma gücü ve kanattan içeriye doğru keskin kesintileriyle Ürdün’ün tartışmasız sembol lideri ve en önemli geçiş silahı olarak turnuvaya giriyor. Top kaybı yaşandığı anda kontratakta yararlanabileceği her türlü boş alanı arayacak. Ancak, Kevin Danso ve David Alaba'nın yönettiği, son derece senkronize ve son derece yoğun bir Avusturya kontrpres sistemiyle karşı karşıya kalacak. Al-Taamari'nin bireysel sihirbazlığı ve elektrik gibi hızı, kontratakları kaynağında boğarak beslenen, boğucu ve hiper-proaktif Avrupa savunma hattını aşabilir mi?

Marcel Sabitzer vs Nizar Al-Rashdan: Orta sahadaki nihai taktik savaş alanı. Al-Rashdan, Chivalrous için yorulmak bilmeyen bir savunma kalkanı ve enerjik bir motordur; keskin pozisyon disiplini, temiz top kesme istatistikleri ve yüksek çalışma temposu ile düşük blok savunmasını korur. Sabitzer ise dinamik orta saha rolünden Das Team'in hücum temposunu yönetmekle görevli olacak. Akıllı yarı alan kaymaları, ceza sahasına yaptığı güçlü geç koşular ve olağanüstü görüş yeteneğini kullanarak Al-Rashdan'ı pozisyonundan uzaklaştırıp Avusturya'nın hızlı dikey geçişlerini tetikleyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick'tir. Maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda takım haberlerine eklemeler yapılacaktır.

Ürdün'ün teknik direktörü Jamal Sellami'dir. Avusturya'da olduğu gibi, şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmamıştır. Maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Avusturya, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak maça güçlü bir formda giriyor. En son sonuçları, 1 Haziran 2026'da Tunus'u 1-0 yendikleri hazırlık maçıydı. Ayrıca Güney Kore'yi 1-0 yendiler ve Mart ayında Gana'yı 5-1 yenerek en dikkat çekici performanslarını sergilediler. Beş maçtaki tek leke, geçen Kasım ayında Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalmalarıydı. Avusturya, bu beş maçta dokuz gol attı ve üç gol yedi.

Ürdün'ün son dönemdeki performansı ise daha keskin bir tezat oluşturuyor. Son beş maçında üç mağlubiyet ve iki beraberlik alan Ürdün, bu süreçte hiçbir galibiyet elde edemedi. Takımın en son maçı, 7 Haziran 2026'da Kolombiya'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmaydı; ayrıca Mayıs ayı sonlarında İsviçre'ye 4-1 mağlup olmuşlardı. Mart ayında Nijerya ve Kosta Rika ile oynanan iki beraberlik biraz umut verdi, ancak Ürdün son beş maçında yedi gol atarken 11 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde Avusturya ve Ürdün arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmamaktadır. Salı günü Levi's Stadium'da oynanacak maç, bu iki ülke arasında ilk karşılaşma olacak.

Puan Durumu

J Grubu'nda, ilk maçlar öncesinde Avusturya şu anda üçüncü, Ürdün ise dördüncü sırada yer alıyor.