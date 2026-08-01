Avusturya'daki Wörthersee Stadyumu, Real Madrid taraftarlarının kapıldığı hayal kırıklığının derinliğini gözler önüne seren dikkat çekici bir sahneye tanıklık etti. İtalyan ekibi Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında Endrick'in açılış golünün ardından kolektif Barcelona karşıtı tezahüratlar yükseldi. Bu, ezeli rakiplerinin son iki sezondaki hakimiyetinin yol açtığı psikolojik krizin açık bir ifadesiydi.

Tribünlerdekiler 12. dakikada, yüksek sesle ve tekrar tekrar "Puta Barça" (Real Madrid ve Espanyol gibi rakip takımların taraftarlarının Barcelona kulübüne karşı kullandığı hakaret içeren bir İspanyol tezahürüdür) tezahüratlarını haykırdı. Bu, Blaugrana karşısında art arda alınan yenilgiler nedeniyle Real Madrid taraftarlarının geniş bir kesimini saran olumsuz saplantı halinin açık bir işaretiydi.

Bu sahne, Real Madrid'in içinden geçtiği zorlu bir döneme denk geliyor. Kylian Mbappé'nin iki sezon önce kadroya katılmasından bu yana herhangi bir büyük kupa kazanamayan takım, son iki yıl boyunca La Liga, Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarından mahrum kaldı.

Buna karşılık Barcelona, Alman teknik direktörü Hansi Flick önderliğinde iki takımın mücadele ettiği tüm kupaları kazanmayı başardı. Bu durum, Real Madrid başkanı Florentino Pérez'i cesur bir karar alarak Portekizli teknik direktör José Mourinho'yu ikinci kez göreve getirmeye itti. Bu adım, kulübün 2010 yılında Pep Guardiola ve Lionel Messi'nin altın çağına karşı koymak için onunla anlaşmasını hatırlatıyor.

Pérez, Katalan hakimiyetini kırabilecek, yerelde ve kıtada zirveye geri dönebilecek bir takım kurmak için son transfer döneminde büyük meblağlar harcadı. Böylece Santiago Bernabéu'nun koridorlarını rahatsız eder hale gelen başarısızlık serisine son vermeyi amaçladı.

Hayal kırıklığı yalnızca transferler ve idari kararlarla sınırlı kalmadı, tribünlere de yansıdı. Taraftarlar bir hazırlık maçında alışılmadık bir biçimde hoşnutsuzluklarını dile getirdi. Bu da Barcelona'nın art arda gelen başarılarının yarattığı psikolojik baskının boyutunu yansıtıyor.

Real Madrid taraftarlarını daha da zorlayan bir başka husus da, Barcelona oyuncularının Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Millî Takımı'nın belkemiğini oluşturmasıydı. Bu, 2010 yılındaki senaryonun tekrarı niteliğindeydi ve Avrupa futbolunun zirvesinde oturmaya alışkın bir kulüpte kriz hissini derinleştirdi.

İtalyan bir takıma karşı oynanan hazırlık maçındaki bu tezahüratlar, Real Madrid taraftarlarının tarihi rakiplerinin başarılarını hazmetmekte yaşadığı güçlüğün açık bir göstergesi. Bu, köklü tarihi ve olağanüstü başarılarıyla övünen bir kulüp için nadir görülen bir olgu.