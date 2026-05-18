Avusturya'nın Dünya Kupası kadrosu: Paul Wanner kadroda yer aldı, Gernot Trauner umutlarını sürdürebilir

Milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick, Pazartesi günü Dünya Kupası için Avusturya kadrosunu açıkladı. PSV'li Paul Wanner, milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'na katılacak. Feyenoord'lu Gernot Trauner ise kadroda yer bulamadı.

Mart ayında Wanner'in Avusturya milli takımında oynamak istediği açıklanmıştı. O ülkede doğmuş, ancak Almanya'da büyümüştü. Dolayısıyla Almanya'yı da seçebilirdi.

Ancak Wanner'in tercihi Avusturya oldu ve şimdi 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu yaz Dünya Kupası'na katılacağı belli oldu. Wanner şu ana kadar iki uluslararası maçta forma giydi: ikisi de Mart ayı sonunda oynandı.

Bu durumda Trauner için yer yok, ancak 34 yaşındaki savunma oyuncusu yedek listesinde yer alıyor. Trauner, bu sezon Feyenoord'da aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sadece beş resmi maça çıkabildi.

Sağ ayaklı oyuncu, bugüne kadar Avusturya için 16 uluslararası maçta forma giydi; bunlara 2024 Avrupa Şampiyonası da dahildir. Trauner, milli takımdaki en son maçına Mart 2025'te çıktı.

Wanner'in yanı sıra, Avusturya kadrosunda başka eski Eredivisie oyuncuları da bulunuyor: Marko Arnautovic (eski FC Twente), Florian Grillitsch (eski Ajax) ve Phillipp Mwene (eski PSV). David Alaba, Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer gibi tanınmış isimler de kadroda yer alıyor.

Avusturya için Dünya Kupası 17 Haziran'da Ürdün ile oynanacak maçla başlayacak. Daha sonra grupta Arjantin (22 Haziran) ve Cezayir (28 Haziran) ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Bröndby IF).

Defans oyuncuları: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Orta saha oyuncuları: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

Forvetler: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz).