Türk asıllı genç oyuncu, Avusturya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.

Galatasaray, transferin son günlerine damga vurmaya devam ederken taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerden biri de şüphesiz Yusuf Demir oldu.

Gurbetçi oyuncu, Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyerken Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir'in yabancı kuralındaki statüsünü merak ediyor.

Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir, Galatasaray'da yerli mi yoksa yabancı mı sayılacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Yabancı sayılacak

Geçtiğimiz yılı Barcelona'da tamamlayan Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra milli takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak.

O dönemden önce milli takım tercihini yapan Mesut Özil gibi gurbetçi futbolcular, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alıyordu.

Öte yandan Yusuf Demir'in Galatasaray'ın yabancı sayısını etkilemesi beklenmiyor.

TFF'nin bu sezon yürürlüğe koyduğu kurala göre; takımlar 14 yabancı oyuncunun üzerine üç 21 yaş ve altı genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna katabiliyor.

Yusuf Demir, 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli oynadığı için TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak.