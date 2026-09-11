Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'e karşı oynadığı açılış maçının ardından kendi sahasında kalıyor ve pazar günü, 27 Eylül'de, turnuvanın lig aşamasının 2. maç gününde Viyana'da Kosova'yı ağırlıyor. Maç biletlerinizi bugün satın alabilirsiniz.

Avusturya'nın grubunda (B Ligi 3. Grup) İsrail ve Kosova'nın yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti de yer alıyor. Lig aşamasında bu üç rakibin tamamıyla iç saha ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacaklar (toplam altı maç).

Her grubun galibi 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, fiyatlar, erişilebilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Avusturya - Kosova maçı, 27 Eylül Pazar günü Viyana'daki Ernst Happel Stadion'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 18.00 (CET) olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 12:00 Ernst Happel Stadion

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler ilk olarak haziran ayının başında satışa çıktı.

Ev sahibi takım taraftarları biletlerini doğrudan Avusturya Futbol Federasyonu'ndan (ÖFB) veya resmi biletleme ortağı Oeticket'ten satın alabildi.

Ernst Happel Stadion'daki ayrılmış deplasman tribününden bilet almak isteyen Kosova taraftarlarının ise biletlerini Kosova Futbol Federasyonu (FFK) üzerinden temin etmesi gerekiyordu.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

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Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi bilet fiyatları, koltuk bölümüne ve yaşınıza bağlı olarak 16 € ile 70 € arasında değişiyor.

Ernst Happel Stadion, farklı renklerde sektörlere (A'dan F'ye kadar sektörler) ayrılıyor ve fiyatlar sahaya ne kadar yakın olduğunuza göre şekilleniyor:

Uzun kenar (B, C, D, E sektörleri) : Bunlar, sahaya paralel uzanan premium yan tribün koltuklarıdır. Bu gözde bölgelerde yetişkinler için en pahalı biletler 70 €'ya kadar çıkabiliyor.

Deplasman taraftarı bölümleri (A ve F sektörleri) : Özellikle Kosova'nın "Dardans" taraftarları için ayrılmıştır. Bu bölümlerde resmi yetişkin biletlerinin azami fiyatı 38 €'dur.

Çocuk indirimi : Uygun fiyatlı genç taraftar biletleri (14 yaşına kadar olan çocuklar için) 16 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.

Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel erişilebilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Ernst Happel Stadion hakkında bilmeniz gereken her şey

Viyana'nın yemyeşil Prater park bölgesinde yer alan Ernst Happel Stadion, Avusturya'nın en büyük spor stadyumudur. 50.865 seyirci kapasitesiyle Avusturya milli futbol takımının tarihî evi olarak hizmet verirken, aynı zamanda dev müzik konserleri için de önde gelen bir mekân işlevi görüyor.

İlk kez 1931'de açılan stadyum, II. Dünya Savaşı sırasında ağır bombardımana uğradığı için 1956'da yeniden inşa edilip önemli ölçüde genişletildi. Efsanevi Avusturyalı oyuncu ve teknik direktör Ernst Happel'in ölümünün ardından, arena 1992'de onun onuruna resmen yeniden adlandırıldı.

Ernst Happel Stadion'da unutulmaz anlar:

Efsanevi topuk vuruşu (1987) : Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Porto'dan Rabah Madjer, Bayern Münih'e karşı ünlü ve cüretkâr bir topuk golü attı; bu gol Portekiz ekibini tarihî 2-1'lik zafere taşıdı.

Hayalet maç (1970) : Şiddetli sağanak nedeniyle Manchester City ile Gornik Zabrze arasındaki Kupa Galipleri Kupası finaline 10.000'den az taraftar geldi ve İngiliz ekibi maçı 2-1 kazandı. O dönemde stadyumun devasa 91.000 kişilik kapasitesi vardı.

İspanya'nın altın çağı başlıyor (2008) : Stadyum, UEFA Euro 2008 turnuvasının taç mücevheriydi. Fernando Torres'in galibiyet golünü attığı finale ev sahipliği yaptı ve İspanya, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Emisyon nötr çatı: Stadyumun devasa, dalga benzeri çatı yapısı 1980'lerin ortasında eklendi. Kısa süre önce çatının tamamına büyük bir güneş paneli sistemi kuruldu. Yer altındaki jeotermal sondalarla birleştiğinde bu sistem, tüm stadyum kompleksini tamamen emisyon nötr hâle getiriyor.

Nasıl gidilir?

Ernst Happel Stadion son derece iyi bağlantılara sahip ve ulaşımı kolay. Viyana'nın 2. bölgesindeki (Leopoldstadt) Prater parkının içinde yer aldığı için şehir, ulaşım ağını on binlerce insanı çok hızlı şekilde stadyuma getirip götürecek şekilde tasarladı.

Metro (U-Bahn): Viyana metrosu ucuz, güvenli ve maçlar ile konserler sırasında ek seferler düzenliyor.

U2 hattı (Mor Hat) : U2 ile doğrudan Stadion istasyonuna gidin. İstasyondan çıkınca doğrudan stadyum alanının önüne ulaşırsınız. Kapılara yürüyüş düz yolda 2 dakika sürer.

U3 hattı (Turuncu Hat) : U3 ile Schlachthausgasse istasyonuna gidin. Buradan Stadionallee köprüsünü geçip park içinden stadyuma doğru manzaralı 15 dakikalık bir yürüyüş vardır.

Otobüsle: Şehrin doğu veya kuzey kesimlerinden geliyorsanız otobüsler harika bir alternatiftir.

77A ve 84A hatları : Bu iki yerel otobüs hattı da doğrudan Stadion otobüs durağında durur.

11A hattı : Bu hat kuzey Viyana'dan gelir ve arenanın hemen yanındaki Stadion (Meiereistraße) durağında durur.

Bisikletle veya yürüyerek: Viyana, düz ve güvenli bisiklet yollarıyla ünlüdür. Hava güzelse buraya gelmenin en rahat yolu budur.

Arabayla: Etkinlik günlerinde doğrudan stadyuma araçla gitmek çok zordur. Ana yol olan Meiereistraße genellikle polis tarafından kapatılır ve trafik sıkışıklığı çok yoğundur. Mutlaka araçla gelmeniz gerekiyorsa stadyuma park etmeye çalışmayın. Bunun yerine daha dışarıdaki bir Park & Ride (P+R) otoparkını kullanın ve U2 metro hattına binin.

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Avusturya - Kosova: Son form durumu

FIFA sıralaması: Avusturya (#23) - Kosova (#78)

Her iki takım da son beş maçında karışık sonuçlar aldı, ancak Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yaz serüveni nedeniyle çok daha üst düzey rakiplerle karşılaştı.

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi ancak İspanya'ya 3-0 yenilerek elendi. Kuzey Amerika'daki maçlarının hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Kosova ise mart ayında play-off finalinde Türkiye'ye 1-0 kaybederek Dünya Kupası'na katılma şansını kıl payı kaçırdı. Onları en son haziran ayında oynanan hazırlık maçında Andorra'yı 3-0 yenerken gördük.

Avusturya - Kosova: Son karşılıklı maç karnesi

Avusturya ile Kosova, A milli erkek futbolunda daha önce hiç karşı karşıya gelmedi. 27 Eylül'de Viyana'daki Ernst Happel Stadion'da oynanacak ilk maçlarının ardından iki takım, 4 Ekim'de Kosova'nın başkentindeki Prishtina City Stadium'da yeniden karşılaşacak.

Grp. 3 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Avusturya AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 İrlanda IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 İsrail ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosova KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



