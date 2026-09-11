Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İsrail açılış maçının ardından kendi sahasında kalıyor ve 27 Eylül Pazar günü, organizasyonun lig aşamasının 2. hafta karşılaşmasında Viyana'da Kosova'yı ağırlıyor. Maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Avusturya'nın grubunda (B Ligi 3. Grup) İsrail ve Kosova'nın yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti de yer alıyor. Lig aşamasında üç rakibin tamamıyla iç saha ve deplasmanda olmak üzere karşı karşıya gelecekler (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselecek, her grubun dördüncü sıradaki takımı ise 2028-29 UEFA Uluslar C Ligi'ne düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Avusturya - Kosova maçı, 27 Eylül Pazar günü Viyana'daki Ernst Happel Stadion'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati CET ile 18.00 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 12:00 Ernst Happel Stadion

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler ilk olarak haziran ayının başında satışa çıktı.

Ev sahibi takım taraftarları biletlerini doğrudan Avusturya Futbol Federasyonu'ndan (ÖFB) veya resmi bilet satış ortağı Oeticket'ten satın alabildi.

Ernst Happel Stadion'daki deplasman tribünü için bilet almak isteyen Kosova taraftarlarının ise biletlerini Kosova Futbol Federasyonu (FFK) üzerinden temin etmesi gerekiyordu.

Son dakika koltuklarını güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: Her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir.

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi bilet fiyatları, koltuk bölümüne ve yaşınıza bağlı olarak 16 € ile 70 € arasında değişiyor.

Ernst Happel Stadion farklı renkli sektörlere (A'dan F'ye sektörler) ayrılmış durumda ve fiyatlar sahaya ne kadar yakın olduğunuza göre belirleniyor:

Uzun kenar (B, C, D, E sektörleri) : Bunlar, sahaya paralel uzanan premium yan çizgi koltuklarıdır. Bu özel bölgelerde yetişkinler için en pahalı biletler 70 €'ya kadar çıkabiliyor.

Deplasman taraftarı bölümleri (A ve F sektörleri) : Özellikle Kosova'nın "Dardans" taraftarları için ayrılmıştır. Bu bölümlerde resmi yetişkin biletleri en fazla 38 € tutuyor.

Çocuk indirimi : Uygun fiyatlı genç taraftar biletleri (14 yaşına kadar çocuklar için) 16 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.

Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik içinse StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Ernst Happel Stadion hakkında bilmeniz gereken her şey

Viyana'nın ağaçlık Prater parkı bölgesinde bulunan Ernst Happel Stadion, Avusturya'nın en büyük spor stadyumudur. 50.865 seyirci kapasitesine sahip olan tesis, Avusturya milli futbol takımının tarihi evi olarak hizmet verirken aynı zamanda dev müzik konserleri için de önde gelen bir mekân konumundadır.

İlk olarak 1931'de açılan stadyum, II. Dünya Savaşı sırasında ağır bombardıman gördüğü için 1956'da yeniden inşa edilip önemli ölçüde genişletildi. Efsanevi Avusturyalı oyuncu ve teknik direktör Ernst Happel'in ölümünün ardından arena, 1992'de onun onuruna resmen yeniden adlandırıldı.

Ernst Happel Stadion'daki unutulmaz anlar:

Efsanevi topuk golü (1987) : Avrupa Kupası finalinde Porto'dan Rabah Madjer, Bayern Münih'e karşı cüretkâr ve meşhur bir topuk golü attı; bu gol, Portekiz ekibinin tarihi 2-1'lik galibiyetine giden yolda yardımcı oldu.

Hayalet maç (1970) : Şiddetli sağanak nedeniyle Manchester City ile Gornik Zabrze arasındaki Kupa Galipleri Kupası finaline 10.000'den az taraftar geldi ve İngiliz ekibi maçı 2-1 kazandı. Stadyumun o dönem kapasitesi devasa bir 91.000'di.

İspanya'nın altın çağı başlıyor (2008) : Stadyum, UEFA Euro 2008 turnuvasının göz bebeğiydi. Fernando Torres'in galibiyet golünü attığı final burada oynandı ve İspanya, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Emisyon nötr çatı: Stadyumun devasa, dalga biçimindeki çatı yapısı 1980'lerin ortasında eklendi. Kısa süre önce çatının tamamına dev bir güneş paneli sistemi kuruldu. Yer altındaki jeotermal sondalarla birleştiğinde, tüm stadyum kompleksini tamamen emisyon nötr hâle getiriyor.

Nasıl gidilir?

Ernst Happel Stadion son derece iyi bağlantılara sahip ve ulaşması kolay bir stadyumdur. Viyana'nın 2. bölgesindeki (Leopoldstadt) Prater parkının içinde yer aldığı için şehir, on binlerce insanın giriş çıkışını çok hızlı sağlayacak şekilde ulaşım ağını tasarlamıştır.

Metro (U-Bahn): Viyana metrosu ucuz, güvenli ve maçlar ile konserler sırasında ek seferler düzenliyor.

U2 hattı (Mor Hat) : U2 ile doğrudan Stadion istasyonuna gidin. İstasyon çıkışı stadyum alanının hemen önündedir. Kapılara yürüyüş düz zeminde 2 dakika sürer.

U3 hattı (Turuncu Hat) : U3 ile Schlachthausgasse istasyonuna gidin. Buradan Stadionallee köprüsünü geçip parkın içinden stadyuma uzanan keyifli bir 15 dakikalık yürüyüş vardır.

Otobüsle: Şehrin doğu veya kuzey kesimlerinden geliyorsanız otobüsler harika bir alternatiftir.

77A ve 84A hatları : Bu iki yerel otobüs hattı da doğrudan Stadion otobüs durağında durur.

11A hattı : Bu hat kuzey Viyana'dan gelir ve arenanın hemen yanındaki Stadion (Meiereistraße) durağında durur.

Bisikletle veya yürüyerek: Viyana düz ve güvenli bisiklet yollarıyla ünlüdür. Hava güzelse, stadyuma ulaşmanın en rahat yolu budur.

Arabayla: Etkinlik günlerinde doğrudan stadyuma araçla gitmek çok zordur. Ana yol (Meiereistraße) genellikle polis tarafından kapatılır ve trafik sıkışıklığı çok yoğundur. Mutlaka araç kullanmanız gerekiyorsa stadyuma park etmeye çalışmayın. Bunun yerine daha dışarıdaki bir Park & Ride (P+R) otoparkını kullanın ve U2 metro hattına binin.

Avusturya - Kosova UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Avusturya - Kosova: Son durum

FIFA sıralaması: Avusturya (#23) - Kosova (#78)

Her iki takım da son beş maçında karışık sonuçlar aldı, ancak Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yaz koşusu nedeniyle çok daha üst düzey rakiplerle karşılaştı.

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 32 Turu'na yükseldikten sonra İspanya'ya 3-0 yenilerek elendi. Kuzey Amerika'daki maçlarının hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Kosova, mart ayında play-off finalinde Türkiye'ye 1-0 kaybederek Dünya Kupası'na katılma hakkını kıl payı kaçırdı. Takımı en son haziran ayında Andorra'yı hazırlık maçında 3-0 yenerken gördük.

Avusturya - Kosova: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Avusturya ile Kosova, A milli erkek futbolunda daha önce hiç birbirine karşı maç yapmadı. 27 Eylül'de Viyana'daki Ernst Happel Stadion'da oynanacak tarihlerindeki ilk buluşmanın ardından, 4 Ekim'de Kosova'nın başkentindeki Prishtina City Stadium'da bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

Grp. 3 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Avusturya AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 İrlanda IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 İsrail ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosova KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



