Avusturya - İsrail biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Avusturya, 24 Eylül Perşembe günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da İsrail'i ağırlayarak 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine başlayacak. B Ligi 3. Grup fikstüründe İrlanda Cumhuriyeti ve Kosova da yer alıyor. İki ekip kasım ayındaki rövanşta bir kez daha karşı karşıya gelecek ve böylece taraftarlar bu eşleşmeyi turnuva boyunca iki kez izleme fırsatı bulacak.

GOAL, fiyatlar, bilet durumu ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Avusturya-İsrail maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Avusturya-İsrail UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Avusturya-İsrail maçı Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Kesin yerel başlama saati ise yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

UEFA Nations League B - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Avusturya-İsrail maçının biletleri nereden alınır?

Linz ayağının biletleri ilk olarak Avusturya Futbol Federasyonu'nun (OFB) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Genellikle üyeler öncelik alırken kalan biletler daha sonra genel satışa çıkıyor. İsrail'in iç saha maçlarını şu anda oynadığı Debrecen ayağı için de ilk başvurulacak yer, eşdeğer şekilde İsrail Futbol Federasyonu'nun (IFA) resmi kanalları.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurabileceğiniz seçenek. Platformda Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak açılış maçı için çok çeşitli oturma seçeneklerinin yanı sıra Debrecen'deki rövanş için de ilanlar yer alıyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış - üyelere tanınan öncelik süresi sona erdikten sonra açılır ve genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte başlar

Tarafsız saha - İsrail'in iç saha maçları evinden uzakta oynandığı için rövanş İsrail'de değil, Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılacak

Garantili transferler - StubHub'daki her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükendiyse StubHub başvurulacak seçenektir

Grubun rekabetçi yapısı göz önüne alındığında, bu eşleşmenin her iki ayağı için de erken rezervasyon öneriliyor.

Avusturya-İsrail maçının biletleri ne kadar?

Linz ayağının resmi fiyatları OFB'nin bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor ve standarttan premium oturma düzenine kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece nominal fiyatla sunuluyor. Debrecen ayağında da aynı şekilde IFA'nın resmi fiyatlandırması geçerli.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurabileceğiniz seçenek. Orada sizi bekleyen tabloya dair kabaca bir rehber ise şöyle:

En ucuz koltuklar (Linz): yaklaşık 38 €'dan başlıyor; genellikle Raiffeisen Arena'da kalelerin arkasındaki üst katmanlarda yer alıyor ve gruptaki daha erişilebilir fiyat noktalarından biri olarak öne çıkıyor

Orta segment koltuklar (Linz): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Debrecen'deki rövanş: ilanlar yaklaşık 50 €'dan başlıyor ve fiyatlar genel olarak daha büyük bir statta oynanan öne çıkan bir gece maçına kıyasla daha uygun

Rekabetçi bir gruptaki her milli maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Avusturya-İsrail UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Avusturya-İsrail form durumu

Avusturya bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik performansla geliyor. Son maçında 2 Temmuz'da Dünya Kupası'nda İspanya'ya 3-0 yenilen ekip, turnuvanın daha önceki bölümünde de Arjantin'e 2-0 kaybetti. Cezayir ile 3-3 berabere kalması ve Ürdün'ü 3-1 yenmesi grup aşamasında zıt görüntüler ortaya koyarken, haziran ayında Tunus'a karşı alınan 1-0'lık hazırlık maçı galibiyeti beş maçlık seriyi tamamladı. Avusturya bu beş maçta 10 gol attı ve kalesinde altı gol gördü.

İsrail'in son beş sonucunda iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet bulunuyor. Son maçını haziran ayındaki hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk'u 1-0 yenerek oynayan ekip, Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde de Moldova'yı 4-1 mağlup etti. Gürcistan ile 2-2 berabere kalması ve Litvanya ile 0-0 berabere kalması da bu seride yer alırken, İtalya'ya 3-0 yenildi. İsrail bu beş maçta yedi gol attı ve altı gol yedi.

Avusturya-İsrail: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son maç Kasım 2021'de oynandı ve Avusturya, Dünya Kupası elemelerinde sahasında İsrail'i 4-2 yendi. Bunu, Eylül 2021'de yine Dünya Kupası elemelerinde oynanan ilk maçta İsrail'in aldığı 5-2'lik galibiyet takip etmişti. 2019'daki iki Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşması ve 2001'deki bir Dünya Kupası eleme maçını da içeren kayda geçmiş beş karşılaşmada Avusturya iki, İsrail iki galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti. Bu beş buluşmada toplam 22 gol atıldı.

Avusturya-İsrail puan durumu

UEFA Uluslar Ligi B 3. Grup'ta Avusturya şu anda ilk sırada yer alırken İsrail üçüncü basamakta bulunuyor.