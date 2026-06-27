Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı: Cezayir ile berabere kalabiliriz… Gijón skandalı ise çok eskiden kalma bir olay

Avusturya Futbol Federasyonu'nun sportif direktörü Peter Schöttel, bugün Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bazı senaryolarda berabere kalmanın bile 32'li turuna yükselmeyi garantilemek için yeterli olabileceğine rağmen, milli takımının Cezayir maçına kazanma zihniyetiyle çıkacağını söyledi.

Alman “Kicker” dergisinin aktardığı açıklamalarda Schötel, “Maç berabere de bitebilir, bu futbolda olası bir durumdur, ancak bir maça berabere kalmak için çıkamazsınız… Hedefimiz kazanmak” dedi.

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Schöttel sözlerine şöyle devam etti: "Teknik ekip, galibiyetten kaçınmak ya da bir sonraki turda belirli bir rakibi seçmekle ilgili herhangi bir senaryoyu tartışmadı," diyerek takımın sadece mümkün olan en iyi performansı sergilemeye odaklandığını vurguladı.

Schottel, 1982 Dünya Kupası’ndaki “Gijón skandalı” ile yapılan karşılaştırmalara da değindi; o dönemde Cezayir, Batı Almanya ile Avusturya arasındaki meşhur maçın ardından elenmişti. Schottel, mevcut durumun tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: “1982’yi düşünmüyorum. Bu tamamen farklı bir dönem ve şu anki oyuncularımız o zamanlar henüz doğmamıştı. O olayları Cezayir maçında olacaklarla ilişkilendirmemek gerekir.”

Avusturya Futbol Federasyonu’nun spor direktörü, açıklamalarının sonunda milli takımın maça tam bir rekabet ruhuyla çıkacağını vurguladı ve gelecek rakibin kim olduğu ya da puan tablosundaki hesaplamaların takımın oyun tarzını etkilemeyeceğini belirtti.

Avusturya şu anda 3 puanla 10. grubun ikinci sırasında yer alıyor ve gol farkıyla üçüncü sıradaki Cezayir’in önünde bulunuyor. Arjantin ise grubun liderliğini garantiledi ve Ürdün ise turnuvadan resmen elendi.