Avusturya - Danimarka maçında sahada obruk oluştu, felaketin kıyısından dönüldü

Viyana'da oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesi yaşanan olumsuzluklarla gündem oldu.

Ralf Rangnick'in Avusturya milli takımının başında çıktığı ilk iç saha maçı olaylı geçti. 90 dakikalık gecikmeyle başlayan maçın sonunda sahada dev bir obruk meydana geldi.

Avuturya'nın Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı konuk ettiği mücadele stadyumda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bir buçuk saat ertelendi. Uzun bekleyiş sırasında cep telefonu ışıklarını yakan futbolseverler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Danimarka'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta yaşanan gariplikler son düdüğün ardından da devam etti.

İZLE | Avusturya - Danimarka maçında sahada obruk oluştu

Oyuncular sahayı terketmek üzereyken gizemli bir şekilde ortaya çıkan çukur oldukça derindi. Danimarka'nın kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen bacağını çukura sokarak tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Olsen daha sonra yaşananlar hakkında şu yorumu yaptı:

"Amatör seviyedeki bu sahada ne olup bittiği hakkında hiçbir fikrim yok."

Büyük bir şans eseri obruk 90 dakikanın ardından ortaya çıktı, böylece oyuncular sakatlık tehlikesini kıl payı atlatmış oldu.

Maçta neler yaşandı?

Tottenham'ın yıldızı Hojnjerg ilk yarım saat geride kalırken sahneye çıkarak gol perdesini açtı. Avusturya bitime 20 dakika kala Xaver Schlager'le beraberliği yakalasa da, Danimarka adına son sözü söyleyen Jens Stryger Larsen oldu.

Avusturya'yla anlaştıktan sonra Manchester United'daki danışmanlık rolünden ayrılan Ralf Rangnick ilk maçında Hırvatistan'a karşı 3-0'lık sürpriz bir galibiyet elde etmişti.

Zemin Fransa maçına hazır olacak

Kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların toprak içinde zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şekline obruk adı veriliyor.

Ernst Happel Stadyumu'nda böyle bir durumun nasıl ortaya çıktığı net olarak bilinmiyor. Ancak ortaya atılan teorilerden biri; sulama hattının hasar gördüğü, bu nedenle suyun sahanın bir bölümüne birikerek obruğu meydana getirdiği yönünde.

Avusturya, Cuma günü aynı statta dünya şampiyonu Fransa'yı ağırlayacak. Yetkililer sorunun bu maça kadar çözüleceği konusunda güvence verdi.