Avusturya gazeteleri Kurier ve Krone'nin aktardığı bilgilere göre, cuma günü yapılacak denetim kurulu toplantısında Peter Schöttel ile nihai ayrılığın şekillenmekte olduğu belirtiliyor.

Buna göre, dokuz yıllık görev süresinin tehdit altındaki sonunun nedeni, takım patronu Ralf Rangnick ile aşılamayan görüş ayrılıkları. Spor direktörünün federasyonda artık kenara itilmiş durumda olduğu, çünkü sportif yönetimde belirleyici iki figür arasındaki ilişkinin kalıcı biçimde zarar gördüğü değerlendiriliyor.

ÖFB kampında artık uyumun kalmadığını Marc Janko da doğruladı. Eski milli futbolcu ve bugünün Sky yorumcusu, gelişmelere ilişkin olarak, "Kuliste konuşulanlara kulak verirseniz, bu hiç de şaşırtıcı değil" dedi.

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Ralf Rangnick ile Peter Schöttel arasındaki ipler kopmuş görünüyor

Spor direktörü ile Alman teknik adam arasındaki bağın bir süredir kopmuş olduğu görülüyor. Eski golcü, Schöttel ile "Ralf Rangnick arasında işler tam anlamıyla yürümedi" dedi. "Gerçekten de bir süredir Rangnick, kendisi için önemli olan tüm konularda bunu Peter üzerinden değil, başka kişiler üzerinden yapıyor."

Böylece Avusturya Futbol Federasyonu'nda son derece başarılı bir dönem sona erecek. 59 yaşındaki Schöttel, federasyondaki görevine 2017 yılında başladı. İlk olarak U19 antrenörü olarak görevlendirilen Schöttel, sadece iki ay sonra tüm sportif yapının sorumlusu oldu. Onun yönetiminde milli takım sportif açıdan başarılı bir dönem geçirdi.

Avusturya, üst üste iki kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı: ÖFB takımı hem 2021'de hem de 2024'te son 16 turuna yükseldi.

Avusturya'da Peter Schüttel'in halefi kim olabilir?

Federasyon, görev döneminin en büyük kilometre taşını ise geçen yaz 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine kalarak yaşadı. Takım, turnuvada sonradan dünya şampiyonu olan İspanya'ya son 32 turunda elendi.

Boşalacak pozisyonun kimin tarafından doldurulacağı resmi olarak henüz netleşmedi, ancak Krone'ye göre kurum içindeki favori şimdiden ortaya çıkmış durumda: Sebastian Prödl'ün adı geçiyor.

Yıllarca Werder Bremen forması giyen eski Bundesliga profesyoneli, 2024'ten bu yana ÖFB'nin altyapı departmanını yönetiyor. Federasyondaki çalışmaları kurum içinde büyük takdir görüyor. Ancak Schöttel'e kıyasla belirleyici avantajı, her şeyden önce Ralf Rangnick ile son derece iyi ilişkisi olabilir.