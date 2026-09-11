ÖFB, pozisyonun "gelecekteki stratejik yönelimi ve yapılanmasına ilişkin farklı görüşlerden" söz etti.

Medya haberlerine göre dokuz yıllık görev süresinin sona ermesinin nedeni, takım patronu Ralf Rangnick ile aşılamayan görüş ayrılıkları. Sportif direktörün federasyon içinde artık kenara itildiği, çünkü sportif yönetimdeki iki belirleyici figür arasındaki ilişkinin kalıcı şekilde zarar gördüğünün düşünüldüğü belirtildi.

ÖFB açıklamasında Schöttel'den şu sözler aktarıldı: "Alınan kararı not ediyorum. Aynı zamanda tüm çalışanlara, özellikle de Spor Direktörlüğüne, dokuz çok başarılı yıldaki iyi ve meslektaşça iş birliği için teşekkür etmek istiyorum."

ÖFB kampındaki uyumun artık kalmadığını Marc Janko da doğruladı. Eski milli futbolcu ve şu anki Sky yorumcusu, yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Perde arkasında kulak verdiğinizde bu çok da büyük bir sürpriz değil" dedi.

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Ralf Rangnick ile Peter Schöttel arasındaki bağlar görünüşe göre tamamen kopmuş

Sportif direktör ile Alman teknik adam arasındaki bağların bir süredir tamamen kopmuş olduğu görülüyor. Eski golcü, Schöttel "ile Ralf Rangnick arasında işler tam anlamıyla yürümedi" dedi. "Gerçekten de bir süredir Rangnick, kendisi için önemli olan tüm konularda bunu Peter üzerinden değil, başka kişiler üzerinden yapıyor."

Böylece Avusturya Futbol Federasyonunda son derece başarılı bir dönem sona eriyor. 59 yaşındaki Schöttel, federasyondaki görevine 2017 yılında başladı. Önce U19 antrenörü olarak görevlendirildi, ancak yalnızca iki ay sonra sportif alandaki genel sorumluluğa yükseldi. Onun yönetiminde milli takım sportif açıdan başarılı bir dönem yaşadı.

Avusturya, art arda iki kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti: ÖFB takımı hem 2021'de hem de 2024'te son 16 turuna yükseldi.

Avusturya'da Peter Schüttel'in yerine kim gelebilir?

Federasyon, görev süresinin en büyük kilometre taşını ise geçen yaz 28 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası finallerine kalarak kutladı. Takım, turnuvada son dünya şampiyonu İspanya'ya son 32 turunda elendi.

Boşalan pozisyonun kimin tarafından doldurulacağı resmen henüz netleşmedi, ancak Krone'ye göre içeriden bir favori şimdiden öne çıkıyor: Sebastian Prödl'ün adı geçiyor.

Yıllarca Werder Bremen forması giyen eski Bundesliga profesyoneli, 2024'ten bu yana ÖFB'nin altyapı departmanını yönetiyor. Federasyondaki çalışmaları kurum içinde büyük takdir görüyor. Ancak Schöttel'e kıyasla belirleyici avantajının, her şeyden önce Ralf Rangnick ile son derece iyi ilişkisi olduğu düşünülüyor.