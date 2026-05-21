Avusturya 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, grup bilgileri, fiyatlar ve daha fazlası

Avusturya, yaklaşık 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak ilk hedefine ulaştı. Şimdi ise 1954'ten bu yana ilk kez eleme turlarına yükselmeyi hedefliyor.

Ralf Rangnick'in öğrencileri, tarihindeki en iyi kıtasal performansı sergilediği Euro 2024'ten büyük bir özgüvenle ayrıldı ve Kuzey Amerika'da daha da ileriye gitmeyi umuyor.

Avusturya, 2026 Dünya Kupası serüvenine 16 Haziran'da Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda Ürdün ile oynayacağı maçla başlayacak.

GOAL, Avusturya'nın maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunacak.

Avusturya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Avusturya'nın bir Dünya Kupası turnuvasında grup açılış maçını en son kazandığı yıl 1982'ye kadar gitmek gerekiyor. Kuzey Amerika'da olumlu bir başlangıç yapabilecekler mi?

İşte onları bekleyen J Grubu maçları:

Tarih Maç Yer Biletler 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet

Avusturya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulduğu kontenjan artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Avusturya Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda Avusturya'dan ne beklenebilir?

Geçen Ekim ayında Bükreş'te Romanya'ya 1-0 yenilmesine rağmen, Avusturya konsantrasyonunu yeniden kazanarak Dünya Kupası eleme grubunu birinci sırada tamamladı. San Marino'ya karşı 10-0'lık ezici galibiyet de dahil olmak üzere, sekiz maçta altı galibiyet kaydetti.

Marko Arnautovic, bu rekor kıran galibiyette dört gol attı ve böylece 45 golle Avusturya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. O günden bu yana gol sayısına iki gol daha ekledi.

Avusturya, 2026'da da bu ivmesini sürdürdü ve Dünya Kupası'na katılacak iki takım olan Gana ve Güney Kore'yi dostluk maçlarında mağlup etti. Thomas Partey, Jordan Ayew ve Antoine Semenyo'nun forma giydiği Gana takımını Viyana'da 5-1 mağlup etmeleri özellikle etkileyiciydi.

Avusturya en son bir Dünya Kupası turnuvasına katıldığında, hiçbir maçı kazanamamıştı. 1998 Fransa Dünya Kupası’nda Kamerun ve Şili ile 1-1 berabere kalmış, ardından İtalya’ya 2-1 yenilmişti. Bu yaz Kuzey Amerika’da daha iyi bir performans sergilemeyi umuyorlar.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000

Gillette Stadyumu (Foxborough) 65.000

AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000

NRG Stadyumu (Houston) 72.000

Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000

SoFi Stadyumu (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.000

MetLife Stadyumu (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



