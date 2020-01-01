Avustralyalı Mile Jedinak futbolu bıraktı

Avustralyalı orta saha oyuncusu Mile Jedinak, profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel futbol oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim. Kariyerim boyunca görev yaptığım, bana bu imkanı veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Sydney United takımında başlayan ve 'de ile formaları da giyen Jedinak, daha sonra İngiltere'de ve Aston Villa'da görev yapmıştı.

Jedinak, 79 maça çıktığı Milli Takımı'nda 20 gol atmıştı.