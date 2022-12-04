Avustralyalı futbolcular yenilmelerine rağmen Messi'yle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Arjantinli süperstar hem oyunuyla hem de varlığıyla Dünya Kupası'na renk katmaya devam ediyor.

NE OLDU? Lionel Messi ve Julian Alvarez birer gol atarak Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 yenmesine ve Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesine yardımcı oldu.

Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Tangocular, galibiyeti takım olarak kutladılar.

Mücadeleden yenilgiyle ayrılan Avustralyalı oyuncular için iyi bir akşam olmadı, ancak bazıları için bu durum geçerli değil.

Çünkü onlar, Lionel Messi'yle fotoğraf çekme hayallerine ulaştılar.

Avustralyalı futbolculardan bazıları, kalp kırıklığı yaşamalarına rağmen efsane oyuncuyla fotoğraf çekebilmek için Arjantin'in soyunma odasının önünde Messi için sıraya girdiler.

Marco Tilio, Joel King ve Keanu Baccus, Paris Saint-Germain'in süper yıldızıyla fotoğraf çektirmek için kapıda beklediler ve süperstarla fotoğraf çektirmeyi başardılar.

Australian players were fanboying over Messi after the match 😂 pic.twitter.com/uFIWWLt4m1 — R 🇦🇷 (@Lionel30i) December 4, 2022

BÜYÜK RESİM: Messi, profesyonel futboldaki 1000. maçına çıkarken ilk yarıda takımını öne geçiren muhteşem bir golle mücadeleye damga vurdu.

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Scaloni'nin ekibi, 9 Aralık'ta çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

Süperstar, yine takımına harika bir galibiyet kazandırmak için Portakallar'a zor anlar yaşatmayı umacak.