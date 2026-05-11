Avustralya - Türkiye maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverlere bir başka unutulmaz yaz yaşatacak ve grup aşamasında Vancouver'da Avustralya ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

Avustralya, uluslararası sahnedeki istikrarını sürdürmek amacıyla Dünya Kupası'na katılırken, Türkiye ise yetenekli bir oyuncu nesli ve Avrupa'nın tehlikeli sürpriz takımlarından biri olarak kendini kanıtladıktan sonra artan ivmesiyle turnuvaya giriyor.

GOAL, fiyatlar, koltuk kategorileri, konaklama paketleri ve stadyum bilgileri dahil olmak üzere Avustralya - Türkiye maç biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Avustralya - Türkiye maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 13 Haziran 2026, 19:00 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver Bilet

Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver Bilet 19 Haziran 2026 Amerika Birleşik Devletleri - Avustralya Seattle Stadyumu, Seattle Bilet 25 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya San Francisco Bay Area Stadyumu, Santa Clara Bilet

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver Bilet 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Meksiko Stadyumu, Meksiko Bilet 25 Haziran 2026 ABD - Türkiye Los Angeles Stadyumu, Los Angeles Bilet

Avustralya - Türkiye maçına nasıl bilet alabilirim?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Seyahat edecek taraftarlar ayrıca turnuva başlamadan çok önce Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika için vize ve seyahat gerekliliklerini teyit etmelidir.

Avustralya - Türkiye maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamasını hayata geçirdi. Grup Aşaması biletleri 60 dolardan başlarken (belirli Taraftar Kategorileri için), Final maçının bilet fiyatları ise 6.730 dolara kadar çıkabiliyor.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

BC Place hakkında bilmeniz gereken her şey

Avustralya - Türkiye maçı, Kanada’nın en simgesel spor mekanlarından biri olan ve 2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen önemli stadyumlardan biri olan Vancouver’daki BC Place’de oynanacak.

Vancouver şehir merkezinin kalbinde yer alan BC Place, açılır kapanır çatısı, modern tesisleri ve büyük spor etkinlikleri sırasında yarattığı heyecan verici atmosferiyle tanınır. Stadyum, düzenli olarak Kanada futbolu maçlarına, uluslararası futbol maçlarına ve büyük ölçekli konserlere ev sahipliği yapmaktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası için BC Place'in 54.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve turnuvanın en canlı maç günü deneyimlerinden birini sunması bekleniyor.

Güvenlik önlemlerinin artırılması ve Vancouver şehir merkezinde beklenen taraftar trafiği nedeniyle, taraftarların maç gününde erken gelmeleri tavsiye edilir.