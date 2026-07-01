Avustralya - Mısır maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, 32'li tur maç programı bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Bu Cuma (3 Temmuz) Teksas’ta, Avustralya ile Mısır’ın 2026 Dünya Kupası’nın merakla beklenen Son 32 Turu maçında karşı karşıya gelmesiyle, ilgi çekici bir futbol tarzları çatışması yaşanacak.
Socceroos, zorlu D Grubu mücadelesini, taktiksel direnç ve sağlam savunmaya dayanarak atlatarak eleme turuna yükselmeyi başardı.
Karşılarında ise, zorlu mücadelelerin ardından G Grubu'nu sorunsuz bir şekilde geçen ve Afrika ülkesi için tarihi bir ilk olan Dünya Kupası galibiyetini (Yeni Zelanda'ya karşı 3-1) elde eden fırsatçı Mısır takımı yer alıyor.
GOAL, Avustralya-Mısır maçını izlemek için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en güncel bilgileri sunuyor.
Avustralya - Mısır maçı ne zaman başlıyor?
Avustralya - Mısır Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Avustralya - Mısır Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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