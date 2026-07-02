Avustralya - Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Avustralya - Mısır: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Dallas Stadium

Avustralya - Mısır maçı, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00 GMT ve 14:00 EST'de başlayacak.

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Dirençli Socceroos ile yenilmez Firavunlar karşı karşıya gelirken tarih yazılacak

Teksas'taki Dallas Stadyumu'nda, iki kıtadan gelen takımlar, herkesin gözdesi olan Son 16 turuna kalmak için karşı karşıya gelirken, büyük bir dönüm noktası yaşanacak. Tony Popovic, karakteristik olarak azimli bir Avustralya takımını, üst üste ikinci kez Dünya Kupası eleme turlarına taşıyor ve nihayet cam tavanı kırarak, ülke tarihinde ilk kez tek eleme maçını kazanmayı hedefliyor.

Yollarında ise Hossam Hassan’ın yönettiği tarihi bir Mısır takımı duruyor. Afrika’nın devleri, modern çağda ilk kez Dünya Kupası grup aşamasını geçerek şimdiden yeni bir çığır açtı. Üst düzey hücum gücüne sahip yenilmez Firavunlar, Socceroos’u eleyerek masalsı serüvenlerini sürdürmeye kararlı bir şekilde Kuzey Amerika’nın futbol merkezine geliyor.

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Socceroos ve Firavunlar buraya nasıl geldi?

Avustralya, son derece rekabetçi D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya - Mısır maçı için kapsamlı maç önizlemesi. Arlington'da oynanacak bu Son 32 Turu karşılaşması öncesinde taktikler, takım haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz. Socceroos'un kampanyası, savunma disipliniyle şekillendi; ev sahibi ABD'ye karşı alınan yenilgiden toparlanarak Paraguay ile 0-0 berabere kaldıktan sonra, Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek eleme turuna yükselmeyi garantiledi. Popovic’in oyuncuları savunmada kompakt bir yapı sergilese de, grup aşamasında sadece iki gol atabildikleri için gol vuruşlarını daha keskin hale getirmeleri gerekecek.

Mısır, G Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak Teksas’a gitme hakkını, son derece istikrarlı ve yenilgisiz bir performansla elde etti. Hassan’ın öğrencileri, Belçika ile berabere kalarak, Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ederek ve İran ile 1-1 berabere kalarak, üst düzey rakiplerle başa baş mücadele edebileceklerini gösterdi. Maç başına ortalama dörtten fazla isabetli şut kaydeden Firavunlar, katı savunma düzenlerini aşabilecek çok yönlü bir hücum gücü sergiledi.

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Ciddi sakatlık endişeleri ve savunma hattını ayakta tutacak temel taşlar

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Bu eşleşmeye yönelik taktiksel hazırlık, büyük ölçüde fiziksel kondisyon konusuna odaklanıyor. Mısır kaptanı ve takımın ruhu Mohamed Salah, hamstring sakatlığıyla boğuşuyor; bu durum, maçın başlama vuruşuna doğru onun sahada kalma süresinin sürekli olarak değerlendirilmesini gerektiriyor. Eğer sahada kalma süresi kısıtlanırsa, yaratıcılık yükü büyük ölçüde Mısır’ın hücum ekseni olarak parıldayan Manchester City forveti Omar Marmoush’un omuzlarına binek.

Avustralya da kendi kadro sorunlarıyla karşı karşıya; tecrübeli forvet Mathew Leckie ve Jacob Italiano, sakatlıkları nedeniyle turnuvadan resmen elendi. Socceroos, Patrick Beach’in kalesini korumak için güvenilir savunma omurgasına güvenecek; Harry Souttar ve genç stoper Alessandro Circati’nin fiziksel üstünlüğü etrafında üçlü veya sağlam dörtlü bir blok oluşturacak.

Geniş kanallardaki üstünlük mü, yoksa dikey geçiş hızı mı maçı belirleyecek

Bu stratejik satranç maçı, her iki tarafın da kanat alanlarını nasıl kullanacağına bağlı olarak kazanılacak ya da kaybedilecek. Mısır’ın başlıca silahı, Marmoush ile beklerin hızlı bir şekilde yer değiştirebileceği sol kanatta üstünlük kurmak; böylece Avustralya’nın stoperlerini pozisyonlarından uzaklaştırmaya çalışarak ceza sahası içinde sıkı pas dizilerini tetiklemek.

Avustralya’nın planı ise, öncelikle güvenliği ön planda tutmak ve ardından doğrudan dikey geçişlerle ileriye çıkan rakip oyuncuları cezalandırmak üzerine kurulacak. Socceroos, kontratakta genç yıldız Nestory Irankunda’nın ham hızını ve doğrudan oyun stilini kullanmayı hedefleyecek ve sahanın üst kısımlarında yakalanmaya yatkın olduğunu gösteren Mısır savunmasını germeye çalışacak.

Oturmuş sistemler en zorlu sınava tabi tutulacak

Avustralya, Marmoush’a veya yüksekten gelen Salah’a bırakılan her boşluğun ağır bir şekilde cezalandırılacağını bilerek, kendi savunma yarısında mutlak konsantrasyon sergilemelidir.

Mısır ise, kendilerini yapısal kontrataklara tamamen açık hale getirmeden, alçak blok savunma kalkanını kırmak için en zorlu zihinsel sınava girecek. Başarı, orta saha oyuncularının tehlikeli Irankunda’ya ulaşmadan önce geçişleri engelleyebilmesine bağlı.

Avustralya'nın Mısır Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Mısır'ın Avustralya Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Avustralya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Defans oyuncuları: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Orta saha oyuncuları: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Forvetler: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Mısır'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Defans oyuncuları: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Orta saha oyuncuları: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Forvetler: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Takım haberleri ve kadrolar

Tony Popovic, bu maç öncesinde Avustralya'nın muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve şu anda Socceroos'ta herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça, resmi kadro haberleri açıklandıkça güncellemeler eklenecektir.

Mısır teknik direktörü Hossam Hassan, grup aşamasında İran ile oynanan ve berabere biten maçta hamstringinde zorlanma yaşayan Mohamed Salah'ın durumuyla ilgili endişeli bir bekleyiş içinde. Liverpool'un forvet oyuncusunun bu son 32 turu maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor ve sağlık ekibinin değerlendirmeleri devam ederken katılımı henüz kesinleşmedi. Muhtemel bir kadro açıklanmadı ve şu anda Firavunlar'da başka herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Maç öncesinde kadroya ilişkin yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Avustralya, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son 26 Haziran’da Paraguay ile 0-0 berabere kaldılar ve bu sonuçla D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına yükseldiler. Bundan önce, 2. maç gününde ABD'ye 2-0 yenilmişti. Socceroos'un bu beş maçlık serideki tek galibiyeti, 14 Haziran'da Dünya Kupası serüvenine 2-0'lık bir galibiyetle başladıkları Türkiye maçıydı. Ayrıca turnuva öncesi hazırlık maçlarında İsviçre ile 1-1 berabere kalmış ve Meksika'ya 1-0 yenilmişti; beş maçta toplam dört gol atıp dört gol yediler.

Mısır, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son 27 Haziran'da İran ile 1-1 berabere kaldılar; bu maçta Salah'ın yaşadığı hamstring sakatlığı, takımın hazırlıklarını gölgeliyor. Bundan önce, 22 Haziran'da Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etmiş ve turnuvanın açılış maçında Belçika ile 1-1 berabere kalmıştı. Mısır ayrıca turnuva öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında Brezilya’ya 2-1 yenilmiş ve Rusya’yı 1-0 mağlup etmişti. Firavunlar bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

AUS Son maç EGY 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Mısır 3 - 0 Avustralya 0 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Mevcut verilere göre iki takım sadece bir kez karşı karşıya geldi. Bu maç 17 Kasım 2010'da oynanan bir hazırlık maçıydı ve Mısır, Avustralya'yı 3-0 mağlup etmişti. Veri setinde iki ülke arasında başka bir karşılaşma kaydı bulunmuyor.

Puan Durumu

Avustralya, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken, Mısır ise G Grubu'ndaki grup aşamasını ikinci sırada bitirdi.