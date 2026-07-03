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Khaled Mahmoud

Çeviri:

Avustralya karşısında attığı kafa golüyle… İmam Aşur, Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı

Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
Dünya Kupası
E. Ashour
C. Ronaldo
Portekiz
Avustralya
Mısır
ABD
Portekiz

İmam Aşur, Ronaldo’nun Dünya Kupası’nda başaramadığını başardı

Mısırlı yıldız İmam Aşur, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nda dikkat çekici performansını sürdürüyor.

Ashour, Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında Dallas Stadyumu'nda Avustralya ile oynanan maçta ilk 11'de yer alıyor.

Ashour, 13. dakikada Karim Hafez'in ortasına yükselerek güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Mısır'ı öne geçirdi.

Bu, Ashour’un Dünya Kupası’ndaki ikinci golü oldu; Mısır’ın turnuvadaki ilk maçında Belçika’ya karşı attığı golün ardından geldi. O maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Ayrıca bu gol, 1934 Dünya Kupası’nda Abdurrahman Fawzi’nin Macaristan’a attığı golden bu yana, Mısır’ın Dünya Kupası eleme turlarında attığı ilk gol oldu.

Ashour’un golünü özel kılan şey, açık oyundan gelmiş olmasıdır; bu da, Dünya Kupası’nın eleme turlarında ilk golünü atmak için altı turnuva katılımına ihtiyaç duyan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan üstünlük sağlamaktadır. Ancak bu gol açık oyundan değil, Hırvatistan’ı 2-1 yendikleri maçta penaltıdan geldi.

Maçın ilk yarısı Mısır’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçın galibi, 16 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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