Avustralya, Dünya Kupası tarihindeki kendi kalesine atılan gol sayısında Fas ile ikinci sırayı paylaşıyor

Avustralyalı savunma oyuncusu Cameron Burgess, bugün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası 4. Grup maçında ABD ile oynanan karşılaşmada kendi kalesine bir gol attı.

Gol, 11. dakikada Burgess'ın alçak bir ortayı "Kanguru"ların kalesine yönlendirmesiyle geldi ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Bu kendi kalesine atılan gol, sadece maçın etkileyici anlarından biri olmakla kalmadı, aynı zamanda tarihi bir öneme de sahipti. Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, bu golle Avustralya’nın Dünya Kupası tarihindeki kendi kalesine attığı gol sayısı 3’e yükseldi ve bu listede Fas ve İsviçre ile ikinci sırayı paylaştı.

Ayrıca okuyun

"Korkunç bir haksızlık"... Arjantin Cumhurbaşkanı, Messi ile ilgili söylentilerin ardından medyaya sert çıktı

Díaz, Bayern Münih’i Dünya Kupası’nda Real Madrid’i geçmeye taşıdı

Dünya Kupası'nda en çok kendi kalesine gol atan milli takımların tarihsel sıralaması şu şekildedir:

Meksika: 4 gol

Fas: 3 gol

İsviçre: 3 gol

Avustralya: 3 gol

ABD, grup aşamasının ilk turunda Paraguay'ı 4-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederken, Avustralya ise D Grubu'nda Türkiye'yi 2-0 yendi.



