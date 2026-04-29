Avustralya 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Avustralya, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası grup aşaması boyunca sürekli güneye doğru yol almak zorunda kalabilir, ancak turnuvanın sonunda zirvede olmayı umuyor. Takım, üst üste düzenlenen dünya turnuvalarında ilk kez eleme turlarına kalmayı hedefliyor.

Vancouver'da turnuvaya başlayan Avustralya, Seattle'a, ardından da grup maçlarının sonuncusu için San Francisco'ya gidecek. Socceroos taraftarları için unutulmaz bir yaz gezisi olacak ve siz de bu unutulmaz yolculuğa katılabilirsiniz.

Peki, yazın en önemli anlarda Avustralya için kimler sahaya çıkacak? Öncelikle siz çıkabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 13 Haziran Cumartesi Avustralya - Türkiye (21:00) BC Place (Vancouver) Bilet 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya (12:00) Lumen Field (Seattle) Bilet 25 Haziran Perşembe Paraguay - Avustralya (19:00) Levi's Stadyumu (San Francisco) Bilet

2026 Avustralya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Avustralya 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Avustralya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'dan ne beklemeli?

Fransa karşısında nefes kesici bir başlangıç yapmasına ve Craig Goodwin'in sadece dokuz dakika sonra skoru açmasına rağmen, Avustralya, sonunda Katar 2022 turnuvasının ikincisi olacak takıma 4-1 yenildi. Ancak Socceroos olumlu bir şekilde geri döndü ve grup aşamasında başka gol yemedi, hem Tunus hem de Danimarka'ya karşı 1-0 galibiyetler kaydetti. Bu, 2006'dan bu yana ilk kez eleme turlarına kalmaları anlamına geliyordu.

Avustralya için şükür ki, üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda da turnuvanın açılış maçında Fransa ile karşılaşmak zorunda kalmayacaklar. Yine de bir Avrupa takımıyla karşılaşacaklar, ancak UEFA C Grubu play-off'larının galibi Mart ayı sonuna kadar belli olmayacak. Bu "henüz belirlenmemiş" yer, Türkiye, Romanya, Slovakya veya Kosova'dan biri tarafından doldurulacak. Yeşil-altınlılar, Dünya Kupası'nda 5. kez üst üste açılış maçında yenilgiye uğramamak için dua ediyor.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile oynayacakları ikinci grup maçı için Avustralya, Seattle'daki Lumen Field'a gidecek. Yıldızlar ve Şeritler, Ekim ayında Denver'da 2-1 kazandıkları maç da dahil olmak üzere, iki takım arasındaki son iki maçı kazandı. Ancak önceki dört karşılaşmanın tamamı dostluk maçıydı ve Avustralya, daha rekabetçi bir ortamda performansını artırabileceğini umuyor.

Avustralya, grup maçlarını San Francisco'da Paraguay ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Güney Amerikalılar eleme turlarında hem Arjantin'i hem de Brezilya'yı yendiği için Tony Popovic, oyuncularının Golden State'te dikkatli olmaları gerektiğini biliyor.

Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Avustralya maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: