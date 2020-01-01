Avrupa'nın en iyisi Robert Lewandowski
UEFA, 2019-2020 sezonunda Avrupa'da yılın futbolcuları ödülleri belli oldu.
Kevin De Bruyne ve Manuel Neuer ile yarışan Robert Lewandowski, yılın en iyi futbolcusu seçildi.
İşte Avrupa'da pozisyonlarına göre yılın oyuncuları...
Yılın kalecisi: Manuel Neuer
Yılın kadın kalecisi: Sarah Bouhaddi
Yılın savumacısı: Joshua Kimmich
Yılın kadın savumacısı: Wendie Renard
Yılın orta saha oyuncusu: Kevin De Bruyne
Yılın kadın orta saha oyuncusu: Dzsenifer Marozsan
Yılın yorvet oyuncusu: Robert Lewandowski
Yılın kadın forvet oyuncusu: Pernile Harder
55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli olmuştu.
Bu sezon 10. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013), Luka Modric (2018) ve Virgil van Dijk (2019) kazanmıştı.