Avrupa'nın en iyisi Robert Lewandowski

UEFA tarafından verilen 2019-2020 sezonunda 'Avrupa'da Yılın Futbolcusu' ödülünü Robert Lewandowski kazandı

UEFA, 2019-2020 sezonunda Avrupa'da yılın futbolcuları ödülleri belli oldu.

Kevin De Bruyne ve Manuel Neuer ile yarışan Robert Lewandowski, yılın en iyi futbolcusu seçildi.

İşte Avrupa'da pozisyonlarına göre yılın oyuncuları...

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Yılın kalecisi: Manuel Neuer

Yılın kadın kalecisi: Sarah Bouhaddi

Yılın savumacısı: Joshua Kimmich

Yılın kadın savumacısı: Wendie Renard

Yılın orta saha oyuncusu: Kevin De Bruyne

Yılın kadın orta saha oyuncusu: Dzsenifer Marozsan

Yılın yorvet oyuncusu: Robert Lewandowski

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Yılın kadın forvet oyuncusu: Pernile Harder

55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli olmuştu.

Bu sezon 10. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez (2014, 2016, 2017), 2 kez (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013), Luka Modric (2018) ve Virgil van Dijk (2019) kazanmıştı.