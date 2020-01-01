Fernando Muslera, Avrupa'nın zirvesinde!
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AA
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın bu sezon şu ana kadar sergilemiş olduğu etkileyici performans istatistiklere de yansımış durumda.
33 yaşındaki file bekçisi, Liverpool forması giyen Alisson ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon en az 10 maçta görev alan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu.
Yirmi kişilik listede Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır ve Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok da yer aldı.
(*Not: Listede bu sezon en az 10 maçta görev alan kaleciler yer almaktadır)
|KALECİ
|TAKIM
|KURTARIŞ %
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|80.4
|Alisson
|Liverpool
|80.4
|Wojciech Szczesny
|Juventus
|79.8
|Predrag Rajkovic
|Reims
|79.1
|Hugo Llors
|Tottenham
|78.1
|Thomas Strakosha
|Lazio
|77.9
|Geronimo Rulli
|Montpellier
|77.5
|Luigi Sepe
|Parma
|77.3
|Edouard Mendy
|Rennes
|76.3
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|75.9
|Alexandre Oukidja
|Metz
|75.8
|Mert Günok
|Başakşehir
|75.7
|Marco Silvestri
|Verona
|75.7
|Vicente Guaita
|Crystal Palace
|75.6
|Alfred Gomis
|Dijon
|75.6
|Aitor Fernandez
|Levante
|75.6
|Dean Henderson
|Sheffield United
|75.6
|Samir Handanovic
|Inter
|74.7
|Unai Simon
|Athletic Bilbao
|74.7
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|74.6