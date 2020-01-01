Fernando Muslera, Avrupa'nın zirvesinde!

Fernando Muslera, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kalecileri arasında kurtarış yüzdesi en yüksek ikinci kaleci oldu.

’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın bu sezon şu ana kadar sergilemiş olduğu etkileyici performans istatistiklere de yansımış durumda.

33 yaşındaki file bekçisi, forması giyen Alisson ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon en az 10 maçta görev alan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu.

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Yirmi kişilik listede ’un genç kalecisi Uğurcan Çakır ve Medipol 'in file bekçisi Mert Günok da yer aldı.

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(*Not: Listede bu sezon en az 10 maçta görev alan kaleciler yer almaktadır)