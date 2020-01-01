Süper Lig

Fernando Muslera, Avrupa'nın zirvesinde!

Son güncelleme
Yorum()
AA
Fernando Muslera, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kalecileri arasında kurtarış yüzdesi en yüksek ikinci kaleci oldu.

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın bu sezon şu ana kadar sergilemiş olduğu etkileyici performans istatistiklere de yansımış durumda.

33 yaşındaki file bekçisi, Liverpool forması giyen Alisson ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon en az 10 maçta görev alan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu. 

Haberin devamı aşağıda

Yirmi kişilik listede Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır ve Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok da yer aldı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    (*Not: Listede bu sezon en az 10 maçta görev alan kaleciler yer almaktadır)

    KALECİ TAKIM KURTARIŞ %
    Fernando Muslera Galatasaray 80.4
    Alisson Liverpool 80.4
    Wojciech Szczesny Juventus 79.8
    Predrag Rajkovic Reims 79.1
    Hugo Llors Tottenham 78.1
    Thomas Strakosha Lazio 77.9
    Geronimo Rulli Montpellier 77.5
    Luigi Sepe Parma 77.3
    Edouard Mendy Rennes 76.3
    Uğurcan Çakır Trabzonspor 75.9
    Alexandre Oukidja Metz 75.8
    Mert Günok Başakşehir 75.7
    Marco Silvestri Verona 75.7
    Vicente Guaita Crystal Palace 75.6
    Alfred Gomis Dijon 75.6
    Aitor Fernandez Levante 75.6
    Dean Henderson Sheffield United 75.6
    Samir Handanovic Inter 74.7
    Unai Simon Athletic Bilbao 74.7
    Thibaut Courtois Real Madrid 74.6

    Kapat