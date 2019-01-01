Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum

PSG ve Juventus şampiyonluklarını ilan ettiler. Gözler diğer üç lige çevrildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğa ulaşan ilk kulüpler, ve (PSG) oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İtalya'da Juventus, Fransa'da da PSG bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de , İspanya'da , Almanya'da ise , puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Serie A

Ligin son 6 haftasına en yakın takipçisi 'nin 17 puan önünde başlayan Juventus, sahasında 'yı 2-1 yendi.

Siyah-beyazlılar böylece Napoli ile arasında oynanacak haftanın kapanış maçı öncesi şampiyonluğu garantiledi. Juventus, toplamda 35. kez Serie A'da mutlu sona ulaştı.

Üst üste 8. şampiyonluğunu kazanan Juventus, Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başaran ilk kulüp oldu. Juventus, 2002'den 2008'e kadar Fransa liginde art arda 7 şampiyonluk elde eden Olympique ile rekoru paylaşıyordu.

Juventus'un sezon başında renklerine bağladığı ise İngiltere Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen ekiplerden , evinde , ise deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 33. haftasını 87 puanla geçen Juventus'u, 67 puanlı Napoli, 61 puanlı Inter ve 56 puanlı Milan izledi.

Ligue 1

Lider PSG, 2. sıradaki 'in konuk olduğu ile 0-0 berabere kalmasıyla bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, son 7 yılda 6, toplamda 8. defa ligi ilk sırada tamamladı.

PSG, şampiyonluğu garantiledikten sonra seyircisi önünde oynadığı karşılaşmasını 3-1 kazandı.

Monaco'ya karşı "hat-trick" yapan PSG'nin 20 yaşındaki forveti Kylian Mbappe, bir Ligue 1 sezonunda 30 gole ulaşan en genç futbolcu oldu.

Olympique Lyon ise evinde Angers'i 2-1 mağlup etti.

PSG, Ligue 1'de 33. haftanın ardından 84 puana ulaştı. Lille 65 ve Olympique Lyon 59 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Premier Lig

Haftaya maç fazlasıyla lider başlayan Liverpool, 'yi deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Puanını 88'e çıkaran Liverpool, 1992'de başlayan Premier Lig'deki kulüp rekorunu kırdı.

Şampiyonluk yarışındaki , sahasında 'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan , evinde 'a 3-2, da deplasmanda 'a 4-0 yenildi.

Premier Lig'in 35. haftasının ardından Liverpool, Manchester City'nin 2 puan önünde maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 67 puanla Tottenham, 66'şar puanla Arsenal ve , 64 puanla Manchester United izledi.

La Liga

Lider Barcelona, ağırladığı 'ı 2-1 yendi. Zirve takipçisi de deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

ise evinde oynadığı Athletic Bilbao karşılaşmasını, Benzema'nın golleriyle 3-0 kazandı.

La Liga'nın 33. haftası sonunda puanını 77'ye çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 9, Real Madrid'in ise 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bundesliga

Ligin zirvesindeki Bayern Münih, sahasında 'i 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Son haftaların formda takımı Leipzig, konuk olduğu Borussia 'ı 2-1 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.

Bundesliga'nın 30. haftası sonunda 70 puan toplayan Bayern Münih'i, 69 puanla Borussia Dortmund ve 61 puanla Leipzig takip etti.