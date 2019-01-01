Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'in en uzun şampiyonluk serileri
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Serie A'da üst üste 8. şampiyonluğunu ilan eden Juventus, Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında bir rekor kırdı.
Peki Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en uzun süreli şampiyonluk serisi yaşayan takımlar hangileri?
|
LİG
|
TAKIM
|
SEZONLAR
|Premier Lig
|Manchester United (3)
|
1998/99
1999/00
2000/01
|
2006/07
2007/08
2008/09
|Serie A
|Juventus (8)
|
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
|La Liga
|Real Madrid (5)
|
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
|
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
|Bundesliga
|Bayern Münih (6)
|
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
|Ligue 1
|Lyon (7)
|
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
|Süper Lig
|Galatasaray (4)
|
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00