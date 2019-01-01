Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'in en uzun şampiyonluk serileri

Avupa'nın önde gelen liglerinde en çok üst üste şampiyonluk yaşayan takımlar hangileri?

'da üst üste 8. şampiyonluğunu ilan eden , Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında bir rekor kırdı.

Peki Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en uzun süreli şampiyonluk serisi yaşayan takımlar hangileri?