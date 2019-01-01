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Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'in en uzun şampiyonluk serileri

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Avupa'nın önde gelen liglerinde en çok üst üste şampiyonluk yaşayan takımlar hangileri?

Serie A'da üst üste 8. şampiyonluğunu ilan eden Juventus, Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında bir rekor kırdı.

Peki Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en uzun süreli şampiyonluk serisi yaşayan takımlar hangileri?

LİG

TAKIM

SEZONLAR
Premier Lig Manchester United (3)

1998/99

1999/00

2000/01

2006/07

2007/08

2008/09
Serie A Juventus (8)

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19
La Liga Real Madrid (5)

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90
Bundesliga Bayern Münih (6)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18
Ligue 1 Lyon (7)

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08
Süper Lig Galatasaray (4)

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00
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