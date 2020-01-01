Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de topu en çok direkten dönen takımlar

2019-20 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de direğe en fazla takılan takımları inceledik.

Bu sezon 16 kez direğe takılan , 2019-20 sezonunda Süper Lig içerisinde en tepede yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, bu istatistikte Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında zirveye yakın bir konumda bulunuyor.

OPTA verileri ışığında 2019-20 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de topu en çok direkten dönen takımlar şu şekilde sıralandı:

Daha fazla takım

Takım Lig Direkten dönen top sayısı İngiltere Premier Lig 20 20 İtalya 19 18 Osasuna İspanya 17 FENERBAHÇE Süper Lig 16 Almanya Bundesliga 15 İtalya Serie A 15 SİVASSPOR Türkiye Süper Lig 14 Borussia Almanya Bundesliga 14 Verona İtalya Serie A 14 İspanya La Liga 14 İtalya Serie A 14 BAŞAKŞEHİR Türkiye Süper Lig 13 İtalya Serie A 13 İtalya Serie A 13 İspanya La Liga 13 Norwich City İngiltere Premier Lig 13 GAZİANTEP FK Türkiye Süper Lig 12 YENİ MALATYASPOR Türkiye Süper Lig 12 İtalya Serie A 12 İngiltere Premier Lig 12 İngiltere Premier Lig 12 İspanya La Liga 12 Fransa Ligue 1 12 İngiltere Premier Lig 12

Listenin dışındaki Süper Lig ekiplerinin şutlarının direkten dönme sayısı şu şekilde:

- 10

- 10

- 9

- 8

Çaykur Rizespor - 8

Beşiktaş - 8

- 8

- 8

Ankaragücü - 8

- 6

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- 6

- 4

- 4