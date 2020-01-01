Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de topu en çok direkten dönen takımlar
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Bu sezon 16 kez direğe takılan Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda Süper Lig içerisinde en tepede yer alıyor.
Sarı-lacivertli takım, bu istatistikte Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında zirveye yakın bir konumda bulunuyor.
OPTA verileri ışığında 2019-20 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de topu en çok direkten dönen takımlar şu şekilde sıralandı:
|Takım
|Lig
|Direkten dönen top sayısı
|Manchester City
|İngiltere Premier Lig
|20
|Bayern Münih
|Almanya Bundesliga
|20
|Napoli
|İtalya Serie A
|19
|Paris Saint-Germain
|Fransa Ligue 1
|18
|Osasuna
|İspanya La Liga
|17
|FENERBAHÇE
|Türkiye Süper Lig
|16
|Hoffenheim
|Almanya Bundesliga
|15
|Juventus
|İtalya Serie A
|15
|SİVASSPOR
|Türkiye Süper Lig
|14
|Borussia Mönchengladbach
|Almanya Bundesliga
|14
|Verona
|İtalya Serie A
|14
|Real Betis
|İspanya La Liga
|14
|Atalanta
|İtalya Serie A
|14
|BAŞAKŞEHİR
|Türkiye Süper Lig
|13
|Milan
|İtalya Serie A
|13
|Lazio
|İtalya Serie A
|13
|Sevilla
|İspanya La Liga
|13
|Norwich City
|İngiltere Premier Lig
|13
|GAZİANTEP FK
|Türkiye Süper Lig
|12
|YENİ MALATYASPOR
|Türkiye Süper Lig
|12
|Roma
|İtalya Serie A
|12
|Chelsea
|İngiltere Premier Lig
|12
|Liverpool
|İngiltere Premier Lig
|12
|Real Madrid
|İspanya La Liga
|12
|Toulouse
|Fransa Ligue 1
|12
|Manchester United
|İngiltere Premier Lig
|12
Listenin dışındaki Süper Lig ekiplerinin şutlarının direkten dönme sayısı şu şekilde:
Antalyaspor - 10
Gençlerbirliği - 10
Kasımpaşa - 9
Göztepe - 8
Çaykur Rizespor - 8
Beşiktaş - 8
Denizlispor - 8
Alanyaspor - 8
Ankaragücü - 8
Konyaspor - 6
Trabzonspor - 6
Galatasaray - 4
Kayserispor - 4