Süper Lig

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de topu en çok direkten dönen takımlar

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Vedat Muriqi Fenerbahce
AA
2019-20 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de direğe en fazla takılan takımları inceledik.

Bu sezon 16 kez direğe takılan Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda Süper Lig içerisinde en tepede yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, bu istatistikte Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında zirveye yakın bir konumda bulunuyor.

OPTA verileri ışığında 2019-20 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de topu en çok direkten dönen takımlar şu şekilde sıralandı:

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Daha fazla takım
    Takım Lig Direkten dönen top sayısı
    Manchester City İngiltere Premier Lig 20
    Bayern Münih Almanya Bundesliga 20
    Napoli İtalya Serie A 19
    Paris Saint-Germain Fransa Ligue 1 18
    Osasuna İspanya La Liga 17
    FENERBAHÇE Türkiye Süper Lig 16
    Hoffenheim Almanya Bundesliga 15
    Juventus İtalya Serie A 15
    SİVASSPOR Türkiye Süper Lig 14
    Borussia Mönchengladbach Almanya Bundesliga 14
    Verona İtalya Serie A 14
    Real Betis İspanya La Liga 14
    Atalanta İtalya Serie A 14
    BAŞAKŞEHİR Türkiye Süper Lig 13
    Milan İtalya Serie A 13
    Lazio İtalya Serie A 13
    Sevilla İspanya La Liga 13
    Norwich City İngiltere Premier Lig 13
    GAZİANTEP FK Türkiye Süper Lig 12
    YENİ MALATYASPOR Türkiye Süper Lig 12
    Roma İtalya Serie A 12
    Chelsea İngiltere Premier Lig 12
    Liverpool İngiltere Premier Lig 12
    Real Madrid İspanya La Liga 12
    Toulouse Fransa Ligue 1 12
    Manchester United İngiltere Premier Lig 12

    Listenin dışındaki Süper Lig ekiplerinin şutlarının direkten dönme sayısı şu şekilde:

    Antalyaspor - 10

    Gençlerbirliği - 10

    Kasımpaşa - 9

    Göztepe - 8

    Çaykur Rizespor - 8

    Beşiktaş - 8

    Denizlispor - 8

    Alanyaspor - 8

    Ankaragücü - 8

    Konyaspor - 6

    Haberin devamı aşağıda

    Trabzonspor - 6

    Galatasaray - 4

    Kayserispor - 4

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