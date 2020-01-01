Avrupa'nın 32 elit kulübünde Galatasaray ve Beşiktaş da yer aldı

KPMG Football Benchmark'ın araştırmasına göre Galatasaray ve Beşiktaş, piyasa değerleri bakımından açıklanan listede kendine yer buldu.

KPMG Football Benchmark'ın her yıl yayınlanan Raporu'nun bu yıl yaptığı değerlendirme raporu yayınlandı.

Avrupa'da mücadele eden 32 elit kulübün karlılık, popülerlik, sportif potansiyel, yayın hakları ve stadyumları gibi parametreleri inceleyerek yaklaşık piyasa değerlerinin belirlendiği araştırmada bu yıl 'den ile Beşiktaş yer aldı.

Yayınlanan raporda Galatasaray 366 milyon euro'luk değeriyle 27. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 310 milyon euro'luk değeriyle 31. sırada kendine yer buldu.

Daha fazla takım

Listede, geçtiğimiz yıla göre işletme oranı yüzdesel olarak en fazla artan kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp %49'luk büyümeyle işletme değeri alanında 32 elit takım arasında zirvede yer aldı. Beşiktaş ise geçtiğimiz yıla göre değerinde %19 kayıp yaşadı.

KPMG'nin yayınladığı raporda listenin başında 3 milyar 478 milyon euro'luk değeriyle yer alırken, 3 milyar 342 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.

Listede yer alan ilk 10 takım:

1. Real Madrid 3,478 %+8

2. Manchester United 3,342 %+4

3. 3,193 %+19

4. 2,878 %+7

5. 2,658 %+27

6. 2,606 %+6

7. 2,218 %-0.4

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8. 2,067 %+23

9. PSG 1,911 %+45

10. 1,852 %-8