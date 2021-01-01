Avrupa'daki Türk oyuncuların hafta sonu performansları nasıldı?

Avrupa'da forma giyen altı Türk futbolcudan üçü, 90 dakika sahada kaldı.

Bir hafta sonu daha geride kalırken, Türk oyuncuların Avrupa'da nasıl performans sergiledikleri her zamanki gibi yine merak konusu oldu.

O halde 'Bizimkiler' ne yapmış, bir göz gezdirelim.

Devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a transfer olan Okay Yokuşlu, takıma çabuk adapte oldu ve formayı hemen kaptı. Fakat genel durumun pek iç açıcı olduğunu söylemek doğru olmaz.

18 puanla 19. sırada yer alan West Bromwich Albion, cumartesi öğleden sonra Londra'da Crystal Palace ile karşı kaşıya geldi. Milivojevic'in penaltıdan attığı gole engel olamayan West Bromwich, kümede kalma umutlarını ciddi anlamda yitirdi.

West Bromwich'in umutları tükeniyor

Sam Allardyce'ın kulübeden bile çıkmadığı mücadele sonrası West Bromwich'in, küme düşme hattının bir sıra üzerinde bulunan Newcastle United ile arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Üstelik Newcastle'ın bir maç eksiği var ve ligin sona ermesine 9 hafta kaldı.

Okay Yokuşlu, yine 90 dakika forma giydi ve orta sahada sert bir maç çıkardı. Maç içinde Wilfred Zaha ile sık sık ikili mücadeleye giren Okay, yıldız futbolcu ile zaman zaman gerginlik yaşadı.

Okay Yokuşlu'nun Crystal Palace maçındaki performansı:

Topla buluşma: 98

Pas: 59

Pas isabet oranı: 86.4

Top kapma: 1

Şans yaratma: 1

Şut: 1

Kaleyi bulan şut: 0

Kazandığı faul sayısı: 1

Yaptığı faul: 4

Pasör stoper Çağlar Söyüncü, hafta sonunu mutlu geçirdi

Bir başka Türk milli oyuncu Çağlar Söyüncü için ise hafta sonunda işler yolundaydı. Leicester, zayıf rakibi Sheffield United'ı evinde 5-0 mağlup etti. Hat-trick yapan Iheanacho gol sevincinde gözyaşlarına hakim olamadı. Cengiz Ünder ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Fofana ve Evans ile üçlü savunmada yer alan Çağlar, sol stoper olarak oynadığı maçı çok fazla zorlanmadan, gol yemeden tamamlamış oldu. Çağlar'ın pas isabet oranı dikkat çekiciydi.

Çağlar Söyüncü'nün Crystal Palace maçındaki performansı:

Topla buluşma: 101

Pas: 93

Pas isabet oranı: 95.7

Top kapma: 1

Şans yaratma: 0

Şut: 0

Kaleyi bulan şut: 0

Kazandığı faul sayısı: 0

Yaptığı faul: 3

Lille, 2 puan kaybettiği haftada liderliği korudu

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa yürüyen Lille, deplasmanda Monaco'ya takıldı. 0-0 berabere biten karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.

Burak Yılmaz, 78. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna dahil olurken, Yusuf Yazıcı ise dakikalar 89'u gösterdiğinde David'in yerine oyuna girdi. Lille, Monaco'da iki puan bırakmasına rağmen hem Lyon hem de PSG'nin galibiyet alamamasıyla, liderlik koltuğunu bırakmadı.

Mehmet Zeki Çelik'in Monaco maçındaki performansı:

Topla buluşma: 85

Pas: 44

Pas isabet oranı: %70.5

Top kapma: 2

Şans yaratma: 2

Şut: 0

Kaleyi bulan şut: 0

Kazandığı faul sayısı: 0

Yaptığı faul: 2

Yusuf Yazıcı'nın Monaco maçındaki performansı:

Topla buluşma: 6

Pas: 2

Pas isabet oranı: %0.0

Top kapma: 0

Şans yaratma: 0

Şut: 0

Kaleyi bulan şut: 0

Kazandığı faul sayısı: 0

Yaptığı faul: 0

Burak Yılmaz'ın Monaco maçındaki performansı:

Topla buluşma: 2

Pas: 2

Pas isabet oranı: %50.0

Top kapma: 0

Şans yaratma: 0

Şut: 0

Kaleyi bulan şut: 0

Kazandığı faul sayısı: 0

Yaptığı faul: 0

Milan, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, evinde Napoli'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Hakan Çalhanoğlu 60 dakika sahada kalırken, Milan bu mağlubiyetle lider Inter'in 9 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli maçındaki performansı:

Topla buluşma: 44

Pas: 29

Pas isabet oranı: %86.2

Top kapma: 0

Şans yaratma: 1

Şut: 2

Kaleyi bulan şut: 0

Kazandığı faul sayısı: 1

Yaptığı faul: 0

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Çağlar Söyüncü, ölçü olamayacak bir rakip karşısında da olsa iyi bir maç çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ise Milan ile paralel düşüşte.

Mehmet Zeki Çelik her zaman istikrarlı. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz için ise ilk 11'de forma giymek şu an için zor gözüküyor.

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