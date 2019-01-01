Avrupa'da rakipler belli oluyor: Kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Avrupa Ligi'nde ise turu geçmeleri halinde Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA elemelerinde play-off turu kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde , UEFA Avrupa Ligi'nde ise ve 'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri bu kura çekimleri sonucu belli olacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta?

Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta?

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda play-off turunda eşleşeceği muhtemel rakipleri şöyle:

Krasnodar /

/ Dinamo Kiev

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag'ı elemesi durumunda play-off turunda eşleşeceği muhtemel rakipleri şöyle:

Universitatea Craiova / AEK

Rijeka / Aberdeen

CSKA Sofia / Zorya

Norrköping / Hapoel Beer-Sheva

Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı Partizan'ı elemesi durumunda play-off turunda eşleşeceği muhtemel rakipleri şöyle: