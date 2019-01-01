Avrupa'da rakipler belli oluyor: Kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri bu kura çekimleri sonucu belli olacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta?
Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta?
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Başakşehir'in 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda play-off turunda eşleşeceği muhtemel rakipleri şöyle:
- Krasnodar / Porto
- Club Brugge / Dinamo Kiev
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Trabzonspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag'ı elemesi durumunda play-off turunda eşleşeceği muhtemel rakipleri şöyle:
- Universitatea Craiova / AEK
- Rijeka / Aberdeen
- CSKA Sofia / Zorya
- Norrköping / Hapoel Beer-Sheva
Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri
Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı Partizan'ı elemesi durumunda play-off turunda eşleşeceği muhtemel rakipleri şöyle:
- Thun / Spartak Moskova
- Molde / Aris
- Lokomotiv Plovdiv / Strasbourg
- Mariupol / AZ Alkmaar
- Neftçi Bakü / Bnei Yehuda Tel-Aviv