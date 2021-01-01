Avrupa'da bir ayrılık daha yaşandı, Simone Inzaghi Lazio'ya veda etti

Serie A'da teknik direktör ayrılıkları devam ediyor. Lazio'da Simone Inzaghi dönemi sona erdi.

Avrupa futbolunda bu yaz hareketli geçecek ama özellikle Serie A bu konuda hızlı başladı.

Futbolcu transferi konusunda henüz yaprak kımıldamıyor ama teknik direktör konusunda domino taşları hareket etmeye başladı.

Son olarak Lazio, teknik direktörü Simone Inzaghi ile yolları ayırdığını açıkladı. 45 yaşındaki teknik direktör altı sezondur Lazio'nun başındaydı.

Simone Inzaghi'nin Lazio kariyeri

Simone Inzaghi futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra teknik direktörlük kariyeri için adımlarını attı ve Lazio, genç teknik direktöre kapılarını açtı. Inzaghi, kulübün altyapısında görev yapmaya başladı.

Başkent ekibi, 2015-16 sezonunun son dönemlerinde Stefano Pioli ile yolları ayırdı. Sezonun son yedi haftasında takımın başına geçen Simone Inzaghi, sonraki altı sezonda mavi-beyazlı takımı çalıştırdı.

Lazio bu dönemde iki kere İtalya Kupası'nı kazandı, bir kere de İtalya Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Inzaghi, takımının başında çıktığı 251 maçta 134 galibiyet elde etti.

Serie A'da neler oluyor?

İtalya'da teknik direktör hareketleri son dönemde hız kazandı.

Önce Jose Mourihno'nun Roma ile anlaştığı duyuruldu.

Sezonun son haftasında takımını Şampiyonlar Ligi'ne sokamayan Gennaro Gattuso ise Napoli'den kovuldu. Napoli için en kuvvetli adayın Luciano Spalletti olduğu iddia edilirken, Gattuso direksiyonu Floransa'ya kırdı ve Fiorentina'nın başına geçti.

Öte yandan uzun yıllardır devam eden şampiyonluk serisini bitiren Juventus'ta da Andrea Pirlo'nun göndrerilmesi an meselesi. Siyah-beyazlı ekip için en kuvvetli adaylar olarak eski teknik direktörleri Massimiliano Allegri ve eski futbolcuları Zinedine Zidane gösteriliyor.

Ayrılıklar önceki gün Antonio Conte'nin Inter'e vedasıyla devam etti. Listeye eklenen son isim ise Inzaghi oldu. Inzaghi'nin adı Inter ile anılıyor.