Avrupa yıllarının ardından Boufal, şaşırtıcı bir Afrika durağına yaklaşıyor

Faslı milli oyuncu Sofiane Boufal, kariyerinde yeni bir deneyime yaklaştı. Libya ekibi el-İttihad ile ileri düzeyde görüşmelere başlayan oyuncunun önümüzdeki dönemde takıma katılması bekleniyor. Bu adım, Faslı kanat oyuncusunun Afrika sahalarında kulüpler düzeyindeki ilk boy gösterişi olacak.

Faslı "Radio Mars"ın haberine göre, el-İttihad yönetimi ile 31 yaşındaki Boufal arasındaki görüşmeler ileri aşamaya ulaştı; transferin tamamlanması ve resmen açıklanması öncesinde geriye yalnızca bazı detaylar üzerinde anlaşmak ve son rötuşlar kaldı.

Libya ekibi, resmi hesaplarından Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun logosunu içeren merak uyandıran bir mesaj paylaşarak, Faslı oyuncuyla anlaşmanın yaklaştığına dair sinyalleri güçlendirdi. Bu paylaşım, beklenen transfere ve takıma katılmaya hazırlanan oyuncunun kimliğine açık bir gönderme niteliği taşıyordu.

Boufal'ın el-İttihad'a yönelik bu adımı, Avrupa sahalarında çeşitli deneyimler yaşadığı uzun bir profesyonel kariyerin ardından geliyor. Fransa, İngiltere ve İspanya'da çeşitli kulüplerde forma giyen oyuncu, becerileri ve birden fazla hücum bölgesinde oynayabilme yeteneği sayesinde iz bıraktı.

Faslı kanat oyuncusu ayrıca Katar ekibi el-Rayyan ile Körfez sahalarında da bir deneyim yaşadı; ardından Fransa'ya dönerek geçen sezon Le Havre'ın formasını savundu ve 17 maçta forma giydi.

Transferin resmen tamamlanması halinde, profesyonel kariyerinin büyük bölümünü Avrupa'da geçiren Boufal için el-İttihad deneyimi yeni ve farklı bir durak olacak; bu da ona Afrika kıtası içinde kulüpler düzeyindeki ilk deneyimini yaşama kapısını açacak.