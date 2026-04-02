Avrupa ve Körfez ülkeleri arasında Wahbi'nin Dünya Kupası'ndaki keşfi üzerine bir rekabet

Fransız Monaco takımının kalecisi Faslı Yannis Benchaouch, birçok Avrupa ve Körfez kulübünün ilgisini çekiyor.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, 19 yaşındaki Benchaouch, Monaco ile sözleşmesini yenilemeyi reddetti ve Fransa liginden ayrılmayı planlıyor.

Benchaouch, Fas'ı 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Mohamed Wahbi'nin keşiflerinden biri.

Wahbi, Walid Regragui'nin ayrılmasının ardından kısa süre önce Fas A Milli Takımı'nın başına geçti.

"Foot Mercato", Benchaouch'un İtalyan üçlüsü Inter Milan, Monza ve Modena'nın ilgisini çektiğini belirtti.

Ayrıca birçok Fransız, Hollanda, Belçika ve İspanyol kulübünün yanı sıra Katar'ın Al-Gharafa kulübü de onu kadrosuna katmak istiyor.

