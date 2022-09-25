Avrupa ülkeleri, 2022 Dünya Kupası’nın başlamasına iki ay kalmışken iyi bir görünüm çizmiyor

Arjantin ve Brezilya 2022 Dünya Kupası için favori görülürken Avrupa takımları, turnuvaya iki ay kalmışken nasıl bir görünüm sunuyor?

Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası, Avrupalı olmayan bir takım tarafından kazanılan son kupaya ev sahipliği yapmıştı ve kupayı Brezilya kazanmıştı.

Daha sonraki turnuvalarda Avrupa ülkelerinin egemenliği görüldü ancak Brezilya ve Arjantin'in şu an netleştirdiği bir şey varsa o da 2022 Katar Dünya Kupası'na güçlü bir şekilde girecek olmaları.

İki ülke de Katar 2022'ye son hazırlık maçı haricinde namağlup gidiyor. Kaka, Brezilya veya Arjantin’in kupayı kazanma şansını çok yüksek görüyor.

GOAL Türkiye, Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası öncesinde nasıl bir görüntü çizdiğini inceliyor

Getty Images

Fransa

Avrupa ülkeleri içinde favoriler arasında yer alan Fransa; Mbappe, Benzema, Dembele, Griezmann, Nkunku, Giround, Ben Yedder gibi oyuncular sahip. Güçlü bir savunması bulunan Fransız Milli Takımı'nda buna rağmen Dünya Kupası turnuvalarında yolunda gitmeyen durumlar vardı.

2018 Dünya Kupası, kupayı kazanmalarına rağmen kolay bir turnuva değildi. Fransa, Uluslar Ligi'nde ise Avusturya'yı yenmeyi başardı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı ancak şimdi Danimarka'yı yenmek zorunda çünkü şu an son haftanın öncesinde grupta 3.sırada yer alıyor.

Getty Images

İspanya & Portekiz & İngiltere & İtalya

Portekiz, Hollanda ile birlikte beklentileri karşılayan tek Avrupa takımı. Portekiz’in Çek Cumhuriyeti karşısında aldığı 4-0’lık galibiyet, Portekiz’in ne kadar tehlikeli olabileceğini tekrar gösteriyor.

İspanya ise İsviçre 2-1 yenildi.

Geçen hafta İngiltere'yi yenen İtalya, üst üste ikinci Dünya Kupası finallerini kaçırdıktan sonra daha fazla drama yaşamak istemiyor. İtalya, Uluslar Ligi'nde yarın Macaristan ile karşılaşacak.

İngiltere ise, Euro 2020'de İtalya'ya elendiğinden bu yana kötü bir rüyanın içinde. Uluslar Ligi'nde başarılı gitmeyen İngiltere, şimdiye kadar iki beraberlik, üç mağlubiyet yaşadı ve hiç zafer kazanamadı.

Getty

Belçika & Hollanda & Sırbistan

Belçika, Hollanda karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiden sonra rövanşta komşularını yenmek için mücadele edecek. Hollanda ise oldukça başarılı giderek Dünya Kupası için hırslı olduklarını bir kez daha ispatladı.

Belçika'da Lukaku ve Eden Hazard gibi kilit oyuncular, sakatlık ve oyun sürelerinin yetersizliği gibi sebeplerle kulüp düzeyinde çok iyi değiller. Ancak Kevin De Bruyne ve Thibat Courtois gibi oyuncular şu an milli takımları için her şeyi yapıyor.

Bağımsız olarak tarihinde 3. kez Dünya Kupası’na katılacak olan Sırbistan ise, Dünya Kupası öncesi Uluslar Ligi’nde başarılı bir görünüm sergiliyor. Dün akşam İsveç karşısında 4-1 galip gelen Sırbistan’ın Fulham yıldızı Aleksandar Mitrović gibi bir silahı var. Bu galibiyetin ardından grupta 10 puana yükselen Sırbistan, zirveyi Norveç ile birlikte paylaşıyor. Buna karşın İsveç ise 3 puanla küme hattında kalıyor.