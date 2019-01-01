Avrupa, Türkleri konuşuyor! İşte açıklamalar...

Özellikle Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Ozan Kabak'ın ortaya koyduğu performans Avrupa basınının dikkatinden kaçmadı.

Avrupa'da Türk futbolcuların damga vurduğu hafta konuşuluyor.

'de Çağlar Söyüncü, 'da Cenk Tosun, 'de Ozan Kabak, Valladolid'de Enes Ünal'ın rakip fileleri sarstığı haftada 'de Yusuf Yazıcı ve 'ta Kaan Ayhan asist yaptılar.

Milli futbolcularımızın ortaya koydukları iyi performanslar kıtada gündem oldu. Özellikle Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Ozan Kabak'ın oyunları Avrupa basınının ve futbol adamlarının dikkatinden kaçmadı.

"Savunmanın kalbindeki büyük Türk"

Leicester City'nin 'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta takımını öne geçiren golü kaydeden Çağlar için maçı anlatan Sky Sports spikeri "Leicester savunmasının kalbindeki büyük Türk!" ifadesini kullandı.

Sosyal medya Türk stoper için övgü dolu sözlere sahip oldu. Yorumlarda Leicester'ın Harry Maguire sonrası Çağlar ile nasıl iyi bir seçim yaptığı ifade edilirken, bir hesapta "Çağlar Söyüncü bu sezon çok iyi görünüyor. 'ın gelecek sezon onun için 150 milyon pound ödemesini dört gözle bekliyoruz." yorumu dikkat çekti.

Leicester taraftarları da Çağlar'ın maçın adamı seçilmesiyle sonuçlanan iyi performansını "Harry Maguire ağlıyor; Van Dijk'tan daha iyi!; Türk canavar; Ligin en iyisi; Maguire'dan daha iyi" gibi tweetlerle değerlendirdiler.

"Modern futbol için dizayn edilmiş"

ve Everton'ın eski oyuncusu Martin Keown, BBC'ye yazdığı yazıda genç futbolcu için "Çağlar Söyüncü modern futbol için dizayn edilmiş bir savunma oyuncusu. Onu izledikçe daha da beğeniyorum. Hiçbir durumda panik yapmıyor." sözlerini kullandı.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da bu sezon ısrarla şans verdiği ve kendisini yanıltmayan Çağlar için büyük beklentilere sahip olduğunu gösteren ifadeler kullandı:

"Bu seviyede iki tane iyi stopere ve kaleciye ihtiyacınız var ve biz bunlara sahibiz. Olağanüstü bir kalecimiz var. İki stoperimizden biri çok iyi bir oyuncu, diğeri de çok çok iyi bir oyuncu olma yolunda ilerliyor."

"Cenk Tosun güvenilir bir oyuncu"

Merseyside'ın yerel gazetesi Echo'da, karşısında takımına bir puanı kazandıran golü atan Cenk Tosun'la ilgili özel bir yazı kaleme alındı.

Phil Kirkbride, milli forvet için "Cenk Tosun'u bu yaz 'den büyük bir kulüp kiralık olarak istedi ve maaşının ciddi bir bölümünü de ödemeyi teklif etti. Everton bu teklifi düşündü ama reddetti. Cenk Tosun kadrodaki dördüncü forvet gibi görünse de hâlâ çok kullanışlı bir oyuncu olabiliyor. Silva, Cenk Tosun'a güvenebileceğini biliyor." sözlerini sarf etti.

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Cenk Tosun'la ilgili maçın ardından "Maç öncesinde onun bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğundan bahsettik. Daha fazla süre almak istediğini ve muhtemelen bunu hak ettiğini biliyorum. Her maç için en iyi kararları almak benim görevim. Tabela sıkışmışken Cenk Tosun bizim için ideal bir forvet oyuncusu. Golü kokluyor. Cenk bu forma için oynuyor ve en iyisini yapmaya çabalıyor." açıklamasını yaptı.

"Schalke'nin umutları Ozan'a bağlı"

Ozan Kabak bu sezon ilk kez 11'de şans bulduğu maçta iyi bir performans ortaya koyarken, Schalke'nin deplasmanında 2-1 mağlup olduğu sırada attığı golle maçı beraberliğe getirdi ve 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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Müsabakada takımın diğer stoperi Salif Sane'nin dizinden ciddi bir sakatlık yaşamasıyla birlikte 19 yaşındaki Türk futbolcunun sezonun kalanında alacağı sorumluluğun ciddi şekilde artması bekleniyor.

Ruhr24'te konuyla ilgili bir yazı yayımlanırken "Ayak sakatlığının da etkisiyle sezona zor bir başlangıç yaptı ama artık Türk oyuncu ciddi bir şansa sahip. Ozan Kabak'ın özgüveni yerinde. DFB Cup'taki performansıyla Augsburg karşısında ilk 11'le ödüllendirildi ve bunu iyi kullandı." ifadeleri kullanıldı.

Goal 'dan Robin Haack ise milli futbolcuyla ilgili "DFB Cup'taki maçın ardından üst üste ikinci defa 11'de olma şansı yakaladı. Diğer stoperler sakatken Ozan artık daha önemli hale geldi. Zaman zaman pas hataları yaptı ama ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekti. Schalke'deki herkes Ozan'ın gelecekte çok iyi bir oyuncu olacağından emin. Ona inanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.