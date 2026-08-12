Paris Saint-Germain ve Aston Villa'nın teknik direktörleri, İspanyol Luis Enrique ve Unai Emery, 2026-2027 UEFA Süper Kupa finalinde bu akşam çarşamba günü oynanacak merakla beklenen maç öncesinde takımlarının ilk 11'ini açıkladı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan ve Süper Kupa unvanını da koruyan Paris Saint-Germain, maça yeni bir kupayı kasasına eklemek hedefiyle çıkarken; Aston Villa ise 1982 sezonundaki zaferinin ardından tarihinde ikinci kez kupayı kazanarak tarihi sezonunu sürdürmenin peşinde.

Luis Enrique, Akliouche'yi ilk kez sahaya sürüyor

Enrique, 4-3-3 dizilişine güvenmeyi tercih etti. Takımın kalesini Matvey Safonov korurken; önünde Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho ve Nuno Mendes'ten oluşan dörtlü savunma yer alıyor.

Orta sahada Vitinha, Warren Zaïre-Emery ve João Neves ile birlikte başlıyor. Hücum hattında ise bu yaz takıma katılan Akliouche ilk kez forma giyerek sağ kanatta görev yaparken; sol kanatta Khvicha Kvaratskhelia, santrfor mevkiinde ise Doué bulunuyor.

Buna karşılık, geçen yıl Ballon d'Or ödülünü kazanan Ousmane Dembélé yedek kulübesinde oturuyor.

Enrique, dün salı günü düzenlediği basın toplantısında, oyuncularının çoğunun 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra yaz tatilinden geç dönmeleri nedeniyle hazır olmadıklarından yakınmıştı.

Emery, 4-4-2'ye güveniyor

Diğer tarafta ise Unai Emery, 4-4-2'ye dayanan geleneksel bir diziliş tercih etti. Kaleci Bizot'un liderliğindeki takımda Emiliano Martínez yer almazken; önünde Pau Torres ve Lindelöf'ten oluşan stoper ikilisi, kanatlarda ise Matty Cash ve Ian Maatsen bulunuyor.

Orta sahada Kamara, João Gomes ile birlikte oynarken; McGinn ve Hemmings kanatlarda görev yapıyor, hücum hattını ise Buendía ve Madjo yönlendiriyor.

İlk 11'ler

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – McGinn, João Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.

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