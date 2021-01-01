Avrupa Süper Ligi'nin açıklandığı gece Aleksander Ceferin ile Andrea Agnelli arasında yaşananlar

Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi şimdilik rafa kalkmış gibi görünse de yankıları sürmeye devam ediyor.

Avrupa Süper Ligi'nin duyurulduğu gece, Avrupa futbolunun arka planında yaşananlar uzun yıllar çok konuşulacak gibi görünüyor.

New York Times Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçeceğinin açıklandığı gün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Juventus Başkanı Andrea Agnelli arasında yaşananları paylaşırken, sürecin Hollywood yapımı macera filmlerini aratmadığı görülüyor.

Cumartesi günü Avrupa'nın büyük takımlarının farklı bir lig formatı üzerinde çalıştıkları ve bu çalışmalarını 24 saat içerisinde resmen duyuracakları iddialarının artması üzerine Agnelli ile iletişim kuran Ceferin, İtalyan ekibinin yakın dostu olan başkanından söylentilerin gerçeği yansıtmadığına dair güvence aldı.

Çok gizli operasyon

Hem Agnelli hem de kurucu diğer kulüplerin başkanları aldıkları bu kararı büyük bir gizlilikle kimseyle paylaşmazken, bir başka kurucu üye Milan'da teknik danışman olarak görev yapan Paolo Maldini takımının Avrupa Süper Ligi'ne katılımını kamuoyuna yapılan resmi açıklamanın ardından öğrendiğini söylemişti.

Avrupa Süper Ligi'nin rafa kalkmasının 12 kulüp başkanının 11'iyle görüşen ve fikir alışverişinde bulunan Ceferin'in bu sürecin ardından ikili bir görüşme gerçekleştirmediği tek kişiyse oldukça sert ithamlarla yalancılıkla suçladığı Juventus Başkanı Andrea Agnelli oldu.

Habere göre Avrupa Avrupa Süper Ligi'nin kısa bir süre içerisinde duyurulacağı iddialarının üzerine Ljubljana'daki evinden, İsviçre'de bulunan UEFA'daki ofisine sekiz saatlik bir otomobil yolculuğu yapan Ceferin, yolda Agnelli'yi arasa da ilk etapta telefonla ulaşmayı başaramadı.

Ortak açıklamayı beklerken...

Aynı zamanda Agnelli'nin kızlarından birinin vaftiz babası olan Ceferin bunun üzerine Agnelli'nin eşini aradı ve Agnelli'nin kendisine ulaşması ricasında bulundu. Agnelli, UEFA Başkanı İsviçre yolunu neredeyse yarılamışken bu çağrıya cevap verirken, ikili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede Agnelli, Ceferin'e her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermeye devam ederken, içi rahat etmeyen Ceferin ortak bir bildiri yayınlama önerisinde bulundu. Otomobilde bir açıklama hazırlayan Ceferin bu açıklamayı Agnelli'ye gönderirken, İtalyan futbol adamı açıklama üzerinde birkaç değişiklik yapmak için zaman istedi.

Aradan geçen saatlerin ardından 30 dakika daha zaman isteyen ve telefonu kapatan Agnelli, bu son telefon görüşmesinin ardından Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıklayan bildirinin altına imza attı ve Ceferin'i büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Aleksander Ceferin ne söyledi?

Hayatı boyunca Juventus Başkanı Andrea Agnelli kadar yalancı bir insan görmediğini söyleyen Ceferin, oldukça sert açıklamalarda bulunmuştu:

"Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor."

"Hayatımda çok şey gördüm. Ceza avukatıydım. Ancak böyle insanları hiç görmedim. Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ancak öğrendik."

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