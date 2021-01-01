Avrupa Süper Ligi'nden Bayern Münih, PSG ve Borussia Dortmund'a sınırlı süre

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün hayata geçirdiği Avrupa Süper Ligi'nin son üç kurucu üyesinin hangi takımlar olacağı sorusu bilinmezliğini koruyor.

Ligin geleceğine dair çok sayıda spekülasyon yapılırken, Alman basınının önde gelen dergilerinden Der Spiegel, organizasyonun kurucu üye olmak için kısa bir süre içinde Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG'nin kapısını çalacağını belirtti.

Süreleri sınırlı olacak

Habere göre Avrupa Süper Ligi'nin 167 sayfalık sözleşmesinde yönetim kurulunun bu üç takıma en kısa sürede teklif götüreceği ifadesi yer alıyor. Der Spiegel'in iddiasına göre bu takımlar gelecek teklifi değerlendirmek için bir süreye sahip olacak.

Avrupa Süper Ligi PSG'ye 14 günlük süre tanırken, Alman ekiplerinin değerlendirme süresi 30 gün olacak.

Bu kulüplerin Avrupa Süper Ligi'nden gelen teklifleri reddetmesi halinde kurucu üye olma şansı farklı takımlara teklif edilmesi ya da 20 takımla oynanacak lige ön eleme oynayarak katılım gündeme gelecek.

Üçü de ligin karşısında

Bayern Münih, Borussia Dortmund ve PSG Avrupa Süper Ligi projesinin hayata geçmesinin ardından yaptıkları açıklamada organizasyonda yer almayacaklarını açıklamış ve UEFA'nın yanında durmayı tercih etmişti.

Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez ise Bayern Münih ve PSG'nin tekliflerini reddetmesi halinde yollarına bu takımlar olmadan devam edeceklerini açıklamıştı.

Perez, UEFA ve FIFA ile yapacakları görüşmelerin ardından turnuvaya önümüzdeki sezondan itibaren başlamak istediklerini söylemişti.

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