Avrupa Süper Ligi projesi çöktü: Andrea Agnellli'den itiraf geldi

Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi projesinin mevcut durumuyla yola devam edemeyeceğini açıkladı.

On iki büyük takımın katılımıyla hayata geçen Avrupa Süper Ligi'nde başkan Florentino Perez'in yardımcılığını yapan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, altı Premier Lig takımının organizasyondan çekilme kararını değerlendirdi.

Agneli İngiliz takımlarının attığı geri adım sonrası Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın ayrılık kararlarını sabah saatlerinde Inter ve Atletico Madrid de takip ederken, yaşanan gelişmeleri değerlendiren İtalyan futbol adamı, Avrupa Süper Ligi'nin bu şekilde yola devam etmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Şampiyonlar Ligi'nden yeterli geliri elde edemediklerini açıklayan ve pandeminin de etkisiyle finansal açıdan zor bir dönemden geçtiklerini belirten on iki büyük kulüp, 20 takımlı farklı bir Avrupa kupası formatını hayata geçirmeye çalışmıştı.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham ile yola çıkan Avrupa Süper Ligi UEFA'dan ve taraftarlardan gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

Inter de çekildi

Avrupa Süper Ligi'nin üç İtalyan temsilcisinden biri olan Inter de ligden çekildiğini duyuran takımlardan bir diğeri oldu. Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamada rekabet vurgusu yapıldı:

"Inter, finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde her yaştan taraftarı heyecanlandırmaya devam etmek için, herhangi bir faaliyet sektörü gibi, futbolun da sürekli olarak rekabetlerini geliştirmeye ilgi duyması gerektiğine inanıyor.

"Bu vizyonla hepimizin sevdiği sporun geleceği için kurumlar ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Atletico Madrid de artık yok

Real Madrid ve Barcelona birlikte hareket ederek Avrupa Süper Ligi'ne katılan üç İspanyol takımından biri olan Atletico Madrid de yaptığı açıklamayla artık bu organizasyonun bir parçası olmadığını duyurdu:

"Sabah saatlerinde toplanan yönetim kurulumuz Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı ve bu tercihini organizasyonun yönetim kuruluna iletti.

"Atletico Madrid için taraftarlarının hisleri ve düşünceleri esastır. Teknik direktörümüz Diego Simeone ve oyuncularımız da spor erdeminin diğer tüm etkenlerden üstün olduğuna inanıyor ve alınan bu kararı destekliyor."

"Gençlerin dijital dünyada ürettiklerine karşı çıkabilecek, sanal olanı gerçeğe dönüştürebilecek bir rekabete ihtiyacımız var. Call of Duty veya Fortnite oynayan gençleri yeniden futbola döndürmeliyiz."

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