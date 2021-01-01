Avrupa Süper Ligi ile ilgili bazı sorular ve cevapları

Devasa bir ekonomiye sahip olması beklenen Avrupa Süper Ligi, soruları da beraberinde getirdi.

Avrupa futbolunun 12 elit kulübünün kurduğu Avrupa Süper Ligi ile ilgili olarak futbolseverlerin kafasında her geçen gün yeni sorular ortaya çıkıyor.

Avrupa Süper Ligi'nin ekonomisi

Avrupa Süper Ligi'nin ilk yılının geliri, Şampiyonlar Ligi'nden 3,5 kat daha fazla olan 7 milyar euro olması tahmin ediliyor. Yıllık gelirin % 32,5'i bu 12 kulübün yanına eklenecek 15 kurucu kulübün kasasına girecek.

Diğer % 32,5'i katılan 20 takıma pay edilecek. % 20 ise Süper Lig'deki takımların sıralamasına göre dağıtılacak. Kalan % 15 ise pazarlama gelirlerine göre paylaştırılacak.

Kurucu takımlar arasında eşit olmayan 3 milyar 525 milyon euro dağıtılacak: Altısı için 350 milyon euro, dört takım için 225 milyon euro, iki takım için 112.5 milyon euro ve üç kulüp için 100 milyon euro.

Diğer üç takım hangileri?

Avrupa Süper Ligi, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Inter, Milan, Juventus tarafından hayata geçirildi. Ancak, 15 kurucu kulübün olacağı söyleniyor.

Alman kulüplerinin karşı çıktığı bu organizasyona PSG de sıcak bakmıyor. Avrupa Süper Ligi yönetimi ise er ya da geç PSG'nin de bu turnuvaya katılacağı umuyor ve bir kontenjan Fransız ekibi için ayrıldı.

Diğer kulüplerden birinin de Porto olacağı iddia ediliyor.

Katılan takımlar ile diğerleri arasındaki ekonomik uçurum artacak mı?

Her geçen yıl Avrupa Süper Ligi'ndeki takımlarla yerel liglerdeki takımların arasındaki ekonomik fark giderek artacak.

Formula 1 ve NBA'de olduğu gibi yarı kapalı, seçkin takımların yer aldığı bir rekabet oluşturulacak.

UEFA, FIFA ve yerel ligler misilleme yapabilir mi?

Orta veya uzun vadede böyle bir durumun gerçekleşmesi olası görünmüyor. Süper Lig'in kurucuları, onlar olmadan yerel liglerin ayakta kalamayacağının farkında.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'nin açıkladığı, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların oyuncularını milli takımlara almama gibi bir karar ortaya çıkabilir. Ancak, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Griezmann, De Bruyne, Lukaku, Rashford, Kane'siz bir Avrupa Şampiyonası hayal etmek zor gibi görünüyor.

Şampiyonlar Ligi'ne ne olacak?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni bir şekilde devam ettirmek zorunda. Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında olmayan kulüplere, bu turnuvaya katılmalarına izin verilmeyebilinir.

Kurucular arasında yer almayan takımların maç takvimleri, Süper Lig ile çakışan bir fikstüre konularak bu takımlar seçim yapmak zorunda kalmaları sağlanabilir.

Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayacak?

Turnuvanın Ağustos 2021'de başlayacağı tahmin ediliyor ancak bu daha sonra da olabilir. Havada kalan bir çok soru var.