Paris Saint-Germain, uzun süredir kaptanlığını yapan Marquinhos'un sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Brezilyalı savunmacı, on yılı aşkın süredir Fransız başkentindeki projenin temel taşlarından biri ve takımın lider kadrosunda önemli bir yere sahip.

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Avrupa şampiyonu, kaptanını takımda tutmak istiyor

Paris Saint-Germain, kulüp efsanesi Marquinhos'un Parc des Princes'teki kariyerini uzatmakta kararlı. QSI döneminin ilk yıllarında, 2013'te AS Roma'dan transfer edilen tecrübeli savunmacı, soyunma odasının tartışmasız lideri hâline geldi.

İlk olarak RMC Sport tarafından aktarıldığı üzere Ligue 1 devi, kaptanının geleceğine ilişkin herhangi bir belirsizlik yaşamak istemiyor. Marquinhos, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ uyluğunda yaşadığı zorlanmanın ardından iyileşme sürecinin sonuna yaklaşıyor. Brezilyalı savunmacının yakında takıma dönmesi bekleniyor. Marquinhos, PSG'nin cumartesi günü Nice ile oynayacağı maçta forma giyebilir.

Diğer kulüplerin ilgisini savuşturmak

Son sezonlarda Marquinhos hakkında sık sık spekülasyonlar yapıldı. Özellikle Katar'a yüksek kazanç sağlayacak bir transfer yapabileceği yönündeki söylentiler gündemden düşmedi.

Kulüp, kaptanlık görevinin uzun vadeli halefi olabilecek Illia Zabarnyi'yi daha önce AFC Bournemouth'tan transfer etmişti. Genç Ukraynalı millî oyuncunun yarattığı rekabete rağmen Marquinhos ilk 11'deki yerini korudu ve mevcut teknik ekibin taktik düzeninin ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor.

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Görüşmeler sürüyor

Kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasındaki görüşmelerin iyi ilerlediği belirtiliyor. PSG, kaptanının geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almak istiyor ve kendisine bir yıllık sözleşme uzatma teklifi sundu. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor. Gelecek mayısta 33 yaşına girecek savunmacının Paris kulübüyle mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor.

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Marquinhos, Paris Saint-Germain'de kupalarla dolu bir kariyer geçirdi. Ligue 1'de 11 kez şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi kupasını iki kez kaldırdı. Çok sayıda başka başarısının yanı sıra iki UEFA Süper Kupası da kazandı. Bu başarılar, yıllar içinde kulübün elde ettiği sonuçlarda ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Marquinhos'un bu sezonki katkısı

Marquinhos, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda sekiz maça çıktı ve üç gol attı.

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Paris Saint-Germain, 23 puanla Ligue 1 tablosunun zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Lille'in iki puan önünde bulunuyor.