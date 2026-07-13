"Avrupa şampiyonları en büyük favori"... Deschamps, İspanya'nın kazanacağını öngörüyor!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, iki takım arasında oynanacak heyecanla beklenen yarı final maçı öncesinde, baskıyı rakip takıma yöneltmek amacıyla İspanya’nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun en büyük favorisi olduğunu vurguladı.

İki takım, yarın Salı günü Atlanta'da, tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği Kuzey Amerika Dünya Kupası'nın ilk yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Deschamps, İspanyol "Movistar" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İspanya'yı çok iyi tanıyoruz, onlar şu anki Avrupa şampiyonu ve geçen yaz Uluslar Ligi yarı finalinde de onlarla oynamıştık. Dünya Kupası öncesinde en büyük favori olarak gösteriliyorduk, ancak asıl en büyük favori İspanya."

Fransız teknik direktör, büyük maçlar öncesinde klasik bir psikolojik oyun oynayarak şunları ekledi: “Bu, yaptıkları her şey nedeniyle üzerlerinde daha fazla baskı yaratıyor. Avrupa Uluslar Ligi finalinde Portekiz’e yenilmelerine rağmen, onlar birçok güçlü yönü olan çok iyi bir takım.”

Deschamps, turnuvanın ulaştığı seviyeyi överek şöyle konuştu: “Her şeyden önce, bu Dünya Kupası’ndaki ilk yarı final maçı ve seviye gerçekten çok yüksek.”