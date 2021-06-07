Avrupa Şampiyonası'nın gol kralları kimler? Dünden bugüne Avrupa Şampiyonası gol kralları
Futbolseverlerin futbola olan özlemini dindirecek olan Euro 2020'nin başlamasına sayılı günler kala, heyecan da her geçen gün artıyor. UEFA tarafından 1960 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun son gol kralı 2016'da ülkesinde düzenlenen turnuvada yedi maçta altı gol kaydeden yıldız futbolcu Antoine Griezmann olmuştu.
Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvada en fazla gol atan isim ise bir başka Fransızdı.
1984'te düzenenen Avrupa Şampiyonası'nda forma giydiği beş karşılaşmada rakip fileleri dokuz kez havalandıran Platini'nin bu gol sayısı sonrasında düzenlenen sekiz şampiyonada ulaşabilen herhangi bir isim olmadı.
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Türkiye'nin gol umudu Burak Yılmaz
Lille'in Ligue 1'de büyük bir sürprize imza atarak elde ettiği şampiyonluğa attığı 16 golle büyük rol oynayan Burak Yılmaz turnuvada Türkiye'nin en önemli gol umudu olacak.
Türkiye'nin turnuvada ilerleyen turları oynaması halinde gol krallığı için de iddialı olabilecek olan Burak'ın birçok güçlü rakibi bulunacak.
Ciro Immobile, Robert Lewandowski, Alvaro Morata, Karim Benzema, Harry Kane, Timo Werner, Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo gibi çok sayıda dünyaca ünlü golcünün boy göstereceği organizasyonun gol kralının kim olacağı da şimdiden şampiyonluğa ulaşacak takımın kim olacağı sorusu kadar büyük bir merakl bekleniyor.
|Yıl
|Oyuncu
|Gol Sayısı
|Maç Sayısı
|1960
|Milan Galic
|2
|2
|François Heutte
|2
|2
|Valentin Ivanov
|2
|2
|Drazan Jerkovic
|2
|2
|Viktor Ponedelnik
|2
|2
|1964
|Dezso Novak
|2
|1
|Ferenc Bene
|2
|2
|Jesus Maria Pereda
|2
|2
|1968
|Dragan Dzajic
|2
|3
|1972
|Gerd Müller
|4
|2
|1976
|Dieter Müller
|4
|2
|1980
|Klaus Allofs
|3
|3
|1984
|Michel Platini
|9
|5
|1988
|Marco van Basten
|5
|5
|1992
|Dennis Bergkamp
|3
|4
|Tomas Brolin
|3
|4
|Henrik Larsen
|3
|4
|Karl-Heinz Riedle
|3
|5
|1996
|Alan Shearer
|5
|5
|2000
|Savo Milosevic
|5
|4
|Patrick Kluivert
|5
|5
|2004
|Milan Baros
|5
|5
|2008
|David Villa
|4
|4
|2012
|Alan Dzagoev
|3
|3
|Mario Mandzukic
|3
|3
|Cristiano Ronaldo
|3
|5
|Mario Gomez
|3
|5
|Fernando Torres
|3
|5
|Mario Balotelli
|3
|6
|2016
|Antoine Griezmann
|6
|7