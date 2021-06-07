Avrupa Şampiyonası'nı bugüne kadar hangi ülkeler kazandı? En çok kazanan hangi ülke oldu?

Euro 2020'ye sayılı günler kala birçok önde gelen futbol ülkesi Avrupa şampiyonu olmayı hayal ediyor. Peki bu hedefe şu ana dek hangi ülkeler ulaştı?

Futbolseverlerin futbola olan özlemini dindirecek olan Euro 2020'nin başlamasına sayılı günler kala, heyecan da her geçen gün artıyor.

UEFA tarafından 1960 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun son şampiyonu 2016'da Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz olurken, kupayı en fazla kazananlar ise Almanya ve İspanya.

Euro 2020'ye dek oynanan 15 turnuvayı 10 farkı milli takım kazanırken, Almanya ve İspanya'nın üçer kez kazandığı organizasyonu Fransa iki, SSCB, İtalya, Çekoslavakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz ise bir kez kazandı.

Türkiye'nin turnuvadaki en büyük başarısı ise 2008'deki yarı final oldu.

Açılış Türkiye maçıyla

Türkiye 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile açılış maçını oynayacağı Euro 2020'de İtalya'nın yanı sıra İsviçre ve Galler ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım katıldığı son Avrupa Şampiyonası olan Euro 2016'da gruptan çıkma başarısı göstermemiş ve turnuvaya erken bir şekilde veda etmişti.

Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonları