Avrupa Şampiyonası tanıkları | Eder: Gol atacağımı biliyordum

EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı gol atarak Portekiz'e kupayı getiren Eder, gol atacağını hissettiğini söylüyor.

Goal ile EURO 2020 yaklaşırken Avrupa Şampiyonasının harika anlarını yeniden hatılayalım.

EURO 2020 yaklaşırken editör ekibimiz geçmiş turnuvalarda oynamış oyuncularla sizleri buluşturuyor. Kupayı kazananlar, büyük yıldızlar ve anlatılmaya değer ilginç hikayelere sahip isimler... İlk bölümün kahramanı Eder. Portekizli golcü, Fransa'da kahramana dönüştüğü turnuvaya geri dönerek yaşadıklarını bizimle paylaşıyor.

EURO 2016'da çok az süre alan Eder, Fransa karşısında 79. dakikada oyuna girip golünü atmış ve Portekiz'e kupayı getirmişti.

Uzatmalara giden karşılaşmanın 109. dakikasında sahneye çıkarak golünü atan Eder, EURO 2016'nın unutulmazları arasında. Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları ise hala hafızalarda.

O meşhur maçta Eder'in motivasyonunu nasıl beslediğini ve rekabet koşullarını hatırlamak için filmi geri sarıyor ve Portekizli oyuncuyla konuşuyoruz.

Eder ne söyledi?

Eder, EURO 2016'yı kazanmalarındaki en önemli faktör olarak takım içindeki ilişkilerin çok iyi olmasını işaret ediyor.

"Milli Takıma çağrılmam tartışmalara neden oldu. Ama takım bana güvendi ve iyi hissettirdi. Fernando Santos da bana her zaman güvendi ve kendimi çok rahat hissettim."

"Portekiz'in tarihinde çok kupası olmadığı doğru ancak antrenörümüz Fernando Santos bize her zaman hedefin bu olduğuna inandırdı. Milli takım ile çalışmaya başladığım ilk günden itibaren önceliğimizin kazanmak olduğunu söyledi."

"Elbette turnuvaya iyi şekilde başlamadığınızda her zaman şüpheler oluyor. Açıkçası bizde de vardı ama her zaman yeteneklerimize inandık. Teknik direktörümüz, bize her zaman inandığını ve kendimize inanmamız gerektiğini söyledi."

"Grup aşaması maçlarından sonra tamamen önümüzdeki maçlara odaklandık, rakip rakip düşünmeye çalıştık ve bunun üstesinden geldik."

Portekiz, Hırvatistan'ı devirdiğinde herkesi şaşırtmıştı. Ricardo Quaresma'nın uzatma dakikalarında attığı gol, Portekizlileri son 8'e taşıdı ve bu asla bir tesadüf değildi.

"Oynayanlar ve oynamayanlar, hepimiz iyi bir gruba sahip olmak için her şeyi yaptık. Teknik direktörümüz çok önemliydi, çalışanlar da bizi çok destekledi. İyi oynayıp oynamamaya, işimize odaklanmamızı sağladılar. Hedeflerimize ulaşmak için maçları kazanmamız gerektiğini biliyorduk ve başardık."

"Eğer durumu uygunsa tüm oyuncular oynamak ister, ben de öyleydim. Ama dediğim gibi bütünleşmiş bir grubumuz vardı ve ilişkilerimiz harikaydı. Maçları kazanmak ve rekabete devam etmek için bu şekilde davranmamız gerektiğini biliyorduk. Şahsen, şansımı beklemem, iyi çalışmam gerektiğini biliyordum ve eğer fırsat gelirse o zaman elimden gelenin en iyisini yapıyordum."

Eder finaldeki kritik golü atacağını hissettiğini söylüyor.

"Tamamen motive olmuştum. Finaldi ve tüm oyuncular finalde oynamak istiyordu. Fernando Santos beni çağırdığında onunla konuştum. Bana talimatlar verdi ve ona elbette gol atacağımı söyledim. Hissettiğim şey buydu ve öyle de oldu."

"Benim için muazzam bir gurur kaynağı. Oyuncular, antrenörler, personel, herkes bizi destekledi. Unutulmaz bir andı. Bu golü atmak benim için unutulmaz."

"Bir tür kariyerimin intikamıydı çünkü o noktada kariyerimde çok farklı şeyler yaşandı"

"Avrupa Şampiyonuyuz ve bu sonsuza dek tarihte yer alacak bir ünvan. Portekiz'in ilk büyük ünvanı. Hepimizin yer aldığı. Sokakta insanlar bize şefkatle yaklaşıyorlar."

"Kendi kariyerimi değiştirmeyi düşünmezdim. Tarih olduğu gibidir, herkesin bir kaderi vardır. Tarihin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Milli takıma tekrar çağrılırsam çok mutlu olurum."

Daha fazlası: