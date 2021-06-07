Avrupa Şampiyonaları bugüne kadar hangi ülkelerde gerçekleşti?
Avrupa Şampiyonası tarihte 16. kez düzenleniyor. 1960 yılındaki ilk turnuva Fransa'da oynanmıştı.
İki ülkenin aynı anda ev sahipliği yaptığı ilk şampiyona, Belçika ve Hollanda’da düzenlenen EURO 2000’di.
İlerleyen yıllarda EURO 2008 Avusturya - İsviçre, EURO 2012 ise Polonya - Ukrayna ortaklığıyla düzenlendi.
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Turnuvaya birden fazla kez ev sahipliği yapan üç ülke var: Fransa (1960, 1984, 2016), İtalya (1968, 1980), Belçika (1972, 2000).
İşte bugüne kadar Avrupa Şampiyonaları’na ev sahipliği yapan ülkeler ve turnuvayı kazanan takımlar:
|Yıl
|Ülke
|Şampiyon
|1960
|Fransa
|SSCB
|1964
|İspanya
|İspanya
|1968
|İtalya
|İtalya
|1972
|Belçika
|Batı Almanya
|1976
|Yugoslavya
|Çekoslovakya
|1980
|İtalya
|Batı Almanya
|1984
|Fransa
|Fransa
|1988
|Batı Almanya
|Hollanda
|1992
|İsveç
|Danimarka
|1996
|İngiltere
|Almanya
|2000
|Belçika/Hollanda
|Fransa
|2004
|Portekiz
|Yunanistan
|2008
|Avusturya/İsviçre
|İspanya
|2012
|Polonya/Ukrayna
|İspanya
|2016
|Fransa
|Portekiz
2020 Avrupa Şampiyonası 11 Haziran’da kapılarını futbolseverlere açacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen turnuva, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesiyle bir ilke imza atıyor.
Ev sahibi ülke sayısı ilk etapta 13 olarak açıklanmış, ancak Brüksel’deki Eurostadium’un inşasında yaşanan gecikme nedeniyle Belçika 2017’de ev sahipliğinden çıkarılmıştı. İrlanda’nın Dublin kenti ise pandemiden dolayı seyirci garantisi veremediği için organizasyondan ayrıldı. Böylece ülke sayısı 11’e düştü.
EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkeler ve şehirler:
|Ülke
|Şehir
|Azerbaycan
|Bakü
|Danimarka
|Kopenhag
|İngiltere
|Londra
|Almanya
|Münih
|Macaristan
|Budapeşte
|İtalya
|Roma
|Hollanda
|Amsterdam
|Romanya
|Bükreş
|Rusya
|Saint Petersburg
|İskoçya
|Glasgow
|İspanya
|Bilbao