Avrupa Şampiyonaları bugüne kadar hangi ülkelerde gerçekleşti?

EURO 2020 öncesinde, geçmişte Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında ufak bir gezintiye çıktık.

Avrupa Şampiyonası tarihte 16. kez düzenleniyor. 1960 yılındaki ilk turnuva Fransa'da oynanmıştı.

İki ülkenin aynı anda ev sahipliği yaptığı ilk şampiyona, Belçika ve Hollanda’da düzenlenen EURO 2000’di.

İlerleyen yıllarda EURO 2008 Avusturya - İsviçre, EURO 2012 ise Polonya - Ukrayna ortaklığıyla düzenlendi.

Turnuvaya birden fazla kez ev sahipliği yapan üç ülke var: Fransa (1960, 1984, 2016), İtalya (1968, 1980), Belçika (1972, 2000).

İşte bugüne kadar Avrupa Şampiyonaları’na ev sahipliği yapan ülkeler ve turnuvayı kazanan takımlar:

Yıl Ülke Şampiyon 1960 Fransa SSCB 1964 İspanya İspanya 1968 İtalya İtalya 1972 Belçika Batı Almanya 1976 Yugoslavya Çekoslovakya 1980 İtalya Batı Almanya 1984 Fransa Fransa 1988 Batı Almanya Hollanda 1992 İsveç Danimarka 1996 İngiltere Almanya 2000 Belçika/Hollanda Fransa 2004 Portekiz Yunanistan 2008 Avusturya/İsviçre İspanya 2012 Polonya/Ukrayna İspanya 2016 Fransa Portekiz

2020 Avrupa Şampiyonası 11 Haziran’da kapılarını futbolseverlere açacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen turnuva, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesiyle bir ilke imza atıyor.

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Ev sahibi ülke sayısı ilk etapta 13 olarak açıklanmış, ancak Brüksel’deki Eurostadium’un inşasında yaşanan gecikme nedeniyle Belçika 2017’de ev sahipliğinden çıkarılmıştı. İrlanda’nın Dublin kenti ise pandemiden dolayı seyirci garantisi veremediği için organizasyondan ayrıldı. Böylece ülke sayısı 11’e düştü.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkeler ve şehirler: