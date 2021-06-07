Avrupa Şampiyonası

Avrupa Şampiyonaları bugüne kadar hangi ülkelerde gerçekleşti?

Son güncelleme
Getty
EURO 2020 öncesinde, geçmişte Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında ufak bir gezintiye çıktık.

Avrupa Şampiyonası tarihte 16. kez düzenleniyor. 1960 yılındaki ilk turnuva Fransa'da oynanmıştı.

İki ülkenin aynı anda ev sahipliği yaptığı ilk şampiyona, Belçika ve Hollanda’da düzenlenen EURO 2000’di.

İlerleyen yıllarda EURO 2008 Avusturya - İsviçre, EURO 2012 ise Polonya - Ukrayna ortaklığıyla düzenlendi.

Editörün Seçtikleri

Turnuvaya birden fazla kez ev sahipliği yapan üç ülke var: Fransa (1960, 1984, 2016), İtalya (1968, 1980), Belçika (1972, 2000).

İşte bugüne kadar Avrupa Şampiyonaları’na ev sahipliği yapan ülkeler ve turnuvayı kazanan takımlar:

Yıl Ülke Şampiyon
1960 Fransa SSCB
1964 İspanya İspanya
1968 İtalya İtalya
1972 Belçika Batı Almanya
1976 Yugoslavya Çekoslovakya
1980 İtalya Batı Almanya
1984 Fransa Fransa
1988 Batı Almanya Hollanda
1992 İsveç Danimarka
1996 İngiltere Almanya
2000 Belçika/Hollanda Fransa
2004 Portekiz Yunanistan
2008 Avusturya/İsviçre İspanya
2012 Polonya/Ukrayna İspanya
2016 Fransa Portekiz

2020 Avrupa Şampiyonası 11 Haziran’da kapılarını futbolseverlere açacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen turnuva, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesiyle bir ilke imza atıyor.

Haberin devamı aşağıda

Ev sahibi ülke sayısı ilk etapta 13 olarak açıklanmış, ancak Brüksel’deki Eurostadium’un inşasında yaşanan gecikme nedeniyle Belçika 2017’de ev sahipliğinden çıkarılmıştı. İrlanda’nın Dublin kenti ise pandemiden dolayı seyirci garantisi veremediği için organizasyondan ayrıldı. Böylece ülke sayısı 11’e düştü.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkeler ve şehirler:

Ülke Şehir
Azerbaycan Bakü
Danimarka Kopenhag
İngiltere Londra
Almanya Münih
Macaristan Budapeşte
İtalya Roma
Hollanda Amsterdam
Romanya Bükreş
Rusya Saint Petersburg
İskoçya Glasgow
İspanya Bilbao

 