Avrupa sahnesine geri dönüş yolunda bir adım... Barcelona, 2029 sürprizini resmen duyurdu

Barcelona kulübü, 2029 Şampiyonlar Ligi finalini Spotify Camp Nou stadyumunda düzenlemek üzere Avrupa Futbol Federasyonu'na eksiksiz bir dosya sunarak, Avrupa sahnesine geri dönme yolunda resmi bir adım attı.

Katalan kulübü yaptığı resmi açıklamada, dosyanın Barselona Belediye Meclisi ve Katalonya Bölgesel Hükümeti ile işbirliği içinde ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun doğrudan desteğiyle sunulduğunu duyurdu.

Barcelona, adaylık dosyasının UEFA'nın belirlediği tüm teknik, sözleşme ve kurumsal gereklilikleri karşıladığını ve şehrin ve stadyumun dünyanın en büyük futbol etkinliklerinden birini düzenlemeye hazır olduğunu teyit eden gerekli garantileri içerdiğini açıkladı.

Bu adımla adaylık sürecinin ilk aşaması tamamlanmış oldu. Bundan sonra, 2029 Finali'ne ev sahipliği yapacak stadyumun seçilmesinden önce, önümüzdeki aylarda UEFA tarafından değerlendirme aşaması başlayacak.

Katalan kulübü, Barcelona'nın uluslararası spor etkinlikleri düzenleme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu, Camp Nou'nun ise kıtasal ve küresel düzeyde daha önceki büyük finallere ev sahipliği yapmış olması sayesinde Avrupa'nın tarihi stadyumlarından biri olduğunu belirtti.

Açıklamada, stadyumun şu anda "Espai Barça" projesi kapsamında kapsamlı bir yenileme sürecinden geçtiği ve bu sürecin tamamlanmasının ardından kapasite, teknoloji ve hizmetler açısından dünyanın en modern stadyumlarından biri olacağına dikkat çekildi.

UEFA'nın, bu yılın son çeyreğinde 2029 finallerine ev sahipliği yapacak stadyumu açıklaması bekleniyor. Birlik, şu ana kadar resmi olarak açıklamadığı birkaç Avrupa adayının rekabeti ile karşı karşıya.